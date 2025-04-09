Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C24 - 18 NV9 ô số 18 KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược marketing tổng thể (bao gồm digital marketing, content marketing, branding, PR,...).

Quản lý và chịu trách nhiệm KPIs của các team: Content Brand, Content hỗ trợ Idol, Quay/Dựng Video, Photographer.

Xây dựng và tối ưu chiến lược quảng cáo, thu hút idol tiềm năng đăng ký tham gia công ty.

Phát triển hình ảnh thương hiệu cho idol và công ty trên TikTok, Facebook.

Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hiệu quả livestream, tăng trưởng doanh thu.

Theo dõi, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả marketing hàng tháng.

Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo hiệu suất chi tiêu.

Xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự marketing chất lượng cao.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ngành giải trí, livestream, influencer marketing.

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, đặc biệt trong môi trường sáng tạo, nội dung số.

Hiểu biết sâu về các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube, các công cụ quảng cáo và tối ưu nội dung.

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch marketing.

Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 21 - 24Tr + Thưởng theo hiệu quả công việc. (Có thể deal theo năng lực trong quá trình phỏng vấn).

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ phúc lợi khác.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường truyền thông giải trí đầy thách thức và tiềm năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT

