Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 73 P. Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược Marketing tổng thể theo từng giai đoạn phát triển của công ty.

Quản lý và triển khai các chiến dịch truyền thông trên đa nền tảng (Digital, Social Media, Offline).

Định hướng phát triển thương hiệu, xây dựng kế hoạch quảng bá và định vị thương hiệu trên thị trường.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch Marketing, đề xuất giải pháp tối ưu.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ, xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để xây dựng chiến lược giá, chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy doanh số.

Xây dựng hệ thống kênh phân phối và mở rộng thị trường cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Quản lý hiệu quả các hoạt động quảng bá sản phẩm, tối ưu hiệu suất chiến dịch quảng cáo.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự Marketing.

Xây dựng KPIs cho từng thành viên, đánh giá hiệu quả công việc và định hướng phát triển.

Hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ các thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong ngành Marketing, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Hiểu biết sâu về Digital Marketing, Branding, PR, Content Marketing.

Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch và triển khai chiến dịch tiếp thị.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực (từ 25 - 40 triệu/tháng + thưởng KPI).

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật.

Cơ hội thăng tiến trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu, phát triển kỹ năng lãnh đạo và chiến lược.

Tham gia các sự kiện, hội thảo ngành Marketing và truyền thông.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

