Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Fafim A, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty.
Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.
Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.
Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng KHKT trong hoạt động kinh doanh.
Phối hợp với Giám đốc Sản xuất xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty.
Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Công ty đạt kết quả tối ưu.
Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng Markeing.
Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.
Xây dựng phòng Marketing hoạt động hiệu quả

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo và điều hành.
Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lãnh vực chuyên môn phụ trách.
Xây dựng và ban hành các quy chế, soạn thảo tài liệu, văn bản hành chánh quản trị điều hành doanh nghiệp.
Chỉ huy, điều khiển, kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
Tổng kết và đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.
Nghiên cứu ứng dụng công trình đổi mới hệ thống quản lý và phát triển doanh nghiệp.
Kinh nghiệm: Có quá trình kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp từ 1 năm trở lên. Đã có thời gian hoạt động ở lĩnh vực chuyên môn chính từ 3 năm trở lên.
từ

Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 20 triệu trở lên + hoa hồng doanh số + thưởng
Lương tháng thứ 13, 14 tuỳ tình hình kinh doanh
Thời gian làm việc : 8h00 - 12h, 13h30 - 17h30 T2 – T6, 2 thứ 7 cách tuần
Du lịch hàng năm theo quy định của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến tốt đối với nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty
Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, Toà VNT Ocean Tower, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

