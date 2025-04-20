Tuyển Trưởng phòng Marketing công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược và chiến thuật tuyên truyền về công ty và gia tăng lưu lượng vào các kênh của công ty.

Thử nghiệm với nhiều phương án triển khai marketing và phân tích hiệu quả.

Tạo nội dung giá trị và hấp dẫn cho các phương án MKT của công ty

Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý.

Giám sát và phê duyệt tài liệu marketing.

Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.

Phân tích hành vi của người tiêu dùng và điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo cho phù hợp.

Chịu trách nhiệm với hiệu suất công việc của phòng/bộ phận marketing trước BGĐ.

Xử lý các công việc được BGĐ phân công trực tiếp.

Quản lý nhân viên/chuyên viên trong bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Marketing.

Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch marketing theo hướng có lợi cho công ty.

Am hiểu các công cụ phân tích chỉ số

Có kinh nghiệm tối ưu chiến dịch quảng cáo.

Khả năng làm việc với các con số, đọc hiểu số liệu và xử lý bảng tính.

Kỹ năng lãnh đạo tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch chuyên nghiệp.

Kỹ năng quản lý dự án thành thạo.

Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo luật nhà nước và quy định của công ty

Phụ cấp vé gửi xe

Thưởng lễ, tết, tháng thứ 13

Picnic, Team building, YEP theo cơ chế của tập đoàn

Đào tạo bài bản từ BGĐ để hiểu rõ sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin