Tuyển Trưởng phòng Marketing công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital
- Hà Nội: 117, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng chiến lược và chiến thuật tuyên truyền về công ty và gia tăng lưu lượng vào các kênh của công ty.
Thử nghiệm với nhiều phương án triển khai marketing và phân tích hiệu quả.
Tạo nội dung giá trị và hấp dẫn cho các phương án MKT của công ty
Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý.
Giám sát và phê duyệt tài liệu marketing.
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.
Phân tích hành vi của người tiêu dùng và điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo cho phù hợp.
Chịu trách nhiệm với hiệu suất công việc của phòng/bộ phận marketing trước BGĐ.
Xử lý các công việc được BGĐ phân công trực tiếp.
Quản lý nhân viên/chuyên viên trong bộ phận.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch marketing theo hướng có lợi cho công ty.
Am hiểu các công cụ phân tích chỉ số
Có kinh nghiệm tối ưu chiến dịch quảng cáo.
Khả năng làm việc với các con số, đọc hiểu số liệu và xử lý bảng tính.
Kỹ năng lãnh đạo tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch chuyên nghiệp.
Kỹ năng quản lý dự án thành thạo.
Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp vé gửi xe
Thưởng lễ, tết, tháng thứ 13
Picnic, Team building, YEP theo cơ chế của tập đoàn
Đào tạo bài bản từ BGĐ để hiểu rõ sản phẩm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
