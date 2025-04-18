Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIAI ĐIỆU THIÊN THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIAI ĐIỆU THIÊN THANH
- Hà Nội: Ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể nhằm quảng bá các chương trình biểu diễn, nghệ sĩ và thương hiệu công ty
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing, PR, Event, Social Media cho các buổi biểu diễn, chương trình nghệ thuật, workshop…
Xây dựng mối quan hệ với báo chí, truyền thông, đối tác văn hóa, tổ chức nghệ thuật...
Quản lý ngân sách marketing và báo cáo hiệu quả chiến dịch theo từng sự kiện cụ thể.
Đề xuất, tham mưu cho cấp trên về chiến lược phát triển thương hiệu.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tốt
Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch và nghệ thuật.
Biết chơi nhạc cụ làm một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIAI ĐIỆU THIÊN THANH Thì Được Hưởng Những Gì
