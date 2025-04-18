Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIAI ĐIỆU THIÊN THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể nhằm quảng bá các chương trình biểu diễn, nghệ sĩ và thương hiệu công ty

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing, PR, Event, Social Media cho các buổi biểu diễn, chương trình nghệ thuật, workshop…

Xây dựng mối quan hệ với báo chí, truyền thông, đối tác văn hóa, tổ chức nghệ thuật...

Quản lý ngân sách marketing và báo cáo hiệu quả chiến dịch theo từng sự kiện cụ thể.

Đề xuất, tham mưu cho cấp trên về chiến lược phát triển thương hiệu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Du lịch, quản lý văn hóa hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tốt

Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch và nghệ thuật.

Biết chơi nhạc cụ làm một lợi thế

