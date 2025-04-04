Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 208B Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số.

Quản lý, tối ưu hóa các kênh tiếp thị số: SEO, SEM, Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, TikTok Ads, Email Marketing...

Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến.

Quản lý ngân sách marketing online, đảm bảo hiệu suất tối ưu và chi phí hợp lý.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Kinh doanh, Thiết kế, IT...) để thực hiện các chương trình marketing hiệu quả.

Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự marketing.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Am hiểu về Digital Marketing và các kênh quảng bá truyền thống.

Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing thành công.

Khả năng phân tích dữ liệu, đo lường và tối ưu hiệu suất chiến dịch.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm tốt.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm hiệu quả.

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận + Hoa hồng. thu nhập từ 15-50tr

Tham gia BHXH, BHYT, theo quy định Nhà nước.

Thưởng lễ, tết hấp dẫn theo chính sách công ty.

Tham gia đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ...

Xét tăng lương hằng năm.

Lương tháng 13

12 ngày phép năm.

Chính sách du lịch hàng năm, tham gia vào các ngày hội thao, hoạt động nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển

