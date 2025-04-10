Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 4, ngõ 21 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Dịch các văn bản tiếng Anh theo nội dung công việc

Tham gia các buổi họp nội bộ và ghi chép biên bản cuộc họp

Hỗ trợ tổ chức, quản lý bộ máy nhân sự của bộ phận.

Hỗ trợ trưởng phòng quản lý tiến độ và hiệu quả các dự án, phòng ban

Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy định cần thiết phù hợp với công ty.

Thực hiện quản lý, giám sát và báo cáo hiệu quả marketing của các dự án. Đánh giá và đưa ra các đề xuất tối ưu kịp thời để đạt được mục tiêu của từng dự án.

Theo dõi, kiểm soát và báo cáo tình hình sử dụng ngân sách và các nguồn lực khác cho quản lý để đảm bảo tất cả nguồn lực được sử dụng hợp lý và hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ, ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên

Tiếng Anh tốt (viết, giao tiếp), IELTS từ 6.0 hoặc bằng cấp có giá trị tương đương khác

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về sáng tạo, tư duy thẩm mĩ tốt.

Yêu thích âm nhạc, nghệ thuật, nắm bắt được các xu hướng mới

Khả năng giao tiếp, đàm phán và tư duy phản biện tốt.

Là người chủ động có khả năng truyền cảm hứng.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức tốt, biết sắp xếp quản lý thời gian hiệu quả.

Có khả năng và kinh nghiệm nghiên cứu phân tích, đánh giá thị trường, số liệu báo cáo tốt. (Khả năng sử dụng excel hoặc các công cụ phân tích tốt)

Chủ động, nghiêm túc trong công việc, chăm chỉ, cầu tiến.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 10.000.000 VNĐ – 17.000.0000 VNĐ/ tháng

Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng

Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc

Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin