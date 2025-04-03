Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Trưởng phòng Marketing

CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

Trưởng phòng Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44, ngõ 70, Phố Hưng Thịnh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng chiến lược phát triển các thương hiệu của Công ty.
Xây dựng kế hoạch Marketing dài hạn, trung hạn, ngắn hạn nhằm hỗ trợ phòng kinh doanh đạt các mục tiêu doanh số đề ra.
Xây dựng các chương trình Marketing thúc đẩy bán hàng nhằm đảm bảo các mục tiêu kinh doanh theo tháng/ quý/ năm.
Xây dựng kế hoạch Marketing online trên toàn bộ các kênh TMĐT gồm hệ thống Website của Công ty, hệ thống Fanpage của Công ty, các kênh Youtube.
Tổ chức triển khai và giám sát hoạt động Marketing theo kế hoạch đã phê duyệt.
Quản lý sử dụng ngân sách Marketing đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Thực hiện các báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động phát triển thương hiệu, hoạt động Marketing.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ nhân sự Marketing.
Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác truyền thông và quảng cáo.
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác.
Phối hợp với phòng Hành chính Nhân sự thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ, gắn kết các phòng ban và phát triển văn hóa Công ty.
Thực hiện các yêu cầu khác theo chỉ đạo và giao việc của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học (chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh ...);
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Có kiến thức về quản trị thương hiệu, Marketing Online, Offline; PR - Marketing, phân tích đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng;
Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong ngành sản xuất hoặc lĩnh vực liên quan đến sơn nước.
Kỹ năng xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing;
Kỹ năng chuyên sâu trong PR - Marketing
Kỹ năng sáng tạo, tư duy logic, giải quyết vấn đề;
Kỹ năng tổ chức sự kiện;
Kỹ năng quản trị đội ngũ nhân sự, đào tạo, ứng dụng số hóa trong quản trị;
Kỹ năng quản lý sản xuất tư liệu truyền thông đa kênh (content, video, kịch bản,...);
Kỹ năng kiểm soát ngân sách marketing
Kỹ năng phân tích, đo lường, đánh giá, hiệu chỉnh, các chỉ số Marketing bao gồm cả Marketing Online và Offline;
Kỹ năng thuyết trình, đàm phán;
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
Kỹ năng kiểm soát kế hoạch; rủi ro, quản trị mục tiêu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 25 triệu - 35 triệu (Có thể thỏa thuận theo năng lực) + thưởng % doanh số ;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao;
Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân sự công ty: liên hoan/tháng, du lịch 1 lần/ năm, sự kiện Ngày hội gia đình, Đại tiệc tất niên công ty, Sinh nhật Quý, Noel,...
Được tham gia các chương trình đào tạo: theo chuyên môn và khoá các khóa học kỹ năng;
Được sếp hỗ trợ, chia sẻ không giới hạn kiến thức, ghi nhận thường xuyên trao cơ hội;
Hưởng các chế độ phúc lợi, phép năm, BHXH;
Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô N15D, khu tái định c X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

