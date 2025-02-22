Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2 ...và 3 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng ngân sách, set up và báo cáo các chiến dịch quảng cáo truyền thông qua các kênh Facebook, Google, Tiktok, Zalo....

Quản lý và tối ưu các kênh quảng cáo: Facebook, Google, Youtube, Tiktok, Zalo....

Báo cáo ngân sách, đo lường, phân tích dữ liệu và thống kê các chỉ số đạt được

Tìm hiểu, phát triển các kênh Digital Marketing mới, cập nhật những xu hướng quảng cáo, truyền thông mới trên kênh Facebook, Google, Youtube, Tiktok, Zalo.....và triển khai theo đề xuất được duyệt

Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên trong team. Đào tạo đội ngũ nhân viên đảm bảo các thành viên nắm bắt và thực hiện tốt công việc.

Phối hợp với các phòng ban xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức/kinh nghiệm về Digital marketing

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Có khả năng phân tích, nhạy bén với cơ hội thị trường, linh hoạt trong việc điều chỉnh quảng cáo để tạo ra hiệu quả tốt nhất cho chiến dịch quảng cáo

Hiểu rõ cách vận hành các kênh quảng cáo (Facebook, Google, Youtube,...)

Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo, giám sát đánh giá tiến độ chiến dịch

Có khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội nhóm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng (12M - 15M) + Thưởng doanh số (Thu nhập trung bình từ 20M - 30M)

Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương, thưởng hàng tháng và các chính sách khích lệ nhân sự

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự (Tách chi nhánh và hoạt động song song cùng với công ty)

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin