Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2 ...và 3 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

Xây dựng ngân sách, set up và báo cáo các chiến dịch quảng cáo truyền thông qua các kênh Facebook, Google, Tiktok, Zalo....
Quản lý và tối ưu các kênh quảng cáo: Facebook, Google, Youtube, Tiktok, Zalo....
Báo cáo ngân sách, đo lường, phân tích dữ liệu và thống kê các chỉ số đạt được
Tìm hiểu, phát triển các kênh Digital Marketing mới, cập nhật những xu hướng quảng cáo, truyền thông mới trên kênh Facebook, Google, Youtube, Tiktok, Zalo.....và triển khai theo đề xuất được duyệt
Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên trong team. Đào tạo đội ngũ nhân viên đảm bảo các thành viên nắm bắt và thực hiện tốt công việc.
Phối hợp với các phòng ban xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng

Có kiến thức/kinh nghiệm về Digital marketing
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có khả năng phân tích, nhạy bén với cơ hội thị trường, linh hoạt trong việc điều chỉnh quảng cáo để tạo ra hiệu quả tốt nhất cho chiến dịch quảng cáo
Hiểu rõ cách vận hành các kênh quảng cáo (Facebook, Google, Youtube,...)
Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo, giám sát đánh giá tiến độ chiến dịch
Có khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội nhóm, chủ động trong công việc

Mức lương: Lương cứng (12M - 15M) + Thưởng doanh số (Thu nhập trung bình từ 20M - 30M)
Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương, thưởng hàng tháng và các chính sách khích lệ nhân sự
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự (Tách chi nhánh và hoạt động song song cùng với công ty)
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

