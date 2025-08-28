Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Ngày đăng tuyển: 28/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/09/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 130 Trương Văn Bang, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Bạn có tin một chiến dịch marketing hay có thể thay đổi cả cuộc chơi? Chúng tôi đang tìm một thủ lĩnh sáng tạo để dẫn dắt đội ngũ Marketing, tạo ra những chiến lược đột phá và đưa thương hiệu của Group lên một tầm cao mới.
Công việc của bạn không chỉ là quản lý, mà là kiến tạo – truyền cảm hứng – và biến ý tưởng thành hiện thực:
Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho Group 3 công ty trong lĩnh vực thiết kế – xây dựng – giải pháp nhà ở.
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch digital, branding, content, event với mục tiêu tạo dấu ấn thương hiệu mạnh mẽ.
Quản lý, đào tạo đội ngũ Marketing để không chỉ làm việc, mà sáng tạo có định hướng.
Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch, tối ưu chi phí và tăng trưởng ROI bền vững.
Đồng hành cùng Ban Giám đốc trong các quyết định chiến lược phát triển thương hiệu dài hạn.
Văn hóa công ty
Tại Trimora Group, chúng tôi không tin vào những chiếc ghế nóng vô nghĩa. Ở đây, mỗi vị trí là một sứ mệnh. Văn hóa của chúng tôi:
Làm thật – nói thẳng – chơi hết mình. Không bệnh thành tích, chỉ tập trung vào kết quả thực chất.
Tư duy mở – sáng tạo không giới hạn. Bạn có ý tưởng? Nói ngay. Ở đây, sáng tạo là DNA.
Cùng nhau phát triển: Không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi học hỏi, hỗ trợ và nâng nhau lên.
Tiềm năng phát triển
Bạn sẽ là người đặt nền móng cho thương hiệu Group trong giai đoạn bùng nổ.
Lộ trình rõ ràng: Từ Trưởng phòng → Giám đốc Marketing → C-level trong tập đoàn.
Cơ hội trở thành người định hình thị trường ngách thiết kế – xây dựng tại Việt Nam.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý Marketing, ưu tiên lĩnh vực bất động sản, xây dựng hoặc ngành liên quan.
Thành thạo chiến lược Digital Marketing, Brand Building, Performance Marketing.
Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược và khả năng triển khai thực tế.
Sáng tạo, chủ động và luôn có giải pháp, không chỉ có vấn đề.
Khả năng làm việc áp lực cao và dẫn dắt đội nhóm đạt KPI thực chất.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng với vị trí và năng lực: Lương cứng cao + thưởng theo hiệu quả chiến dịch.
Quyền tự chủ cao trong công việc – bạn được thử, được sai và được sửa để đạt kết quả tốt nhất.
Làm việc trong hệ sinh thái 3 công ty, mở rộng góc nhìn, nhiều nguồn lực hỗ trợ.
Môi trường trẻ trung, sáng tạo, đề cao sự chủ động và đổi mới.
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, thưởng, team building, du lịch và những buổi café chia sẻ chiến lược.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19 đường 24A, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

