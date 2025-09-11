Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Trưởng phòng Marketing

Xây dựng chiến lược Marketing cho hệ thống tòa nhà văn phòng VNO (6 toà, định hướng mở rộng).

Quản lý và phát triển hình ảnh thương hiệu VNO, gia tăng độ phủ thị trường BĐS – dịch vụ văn phòng.

Quản lý phòng Marketing (Content, Digital, Thiết kế), phân công công việc, đào tạo và giám sát hiệu quả.

Triển khai kế hoạch Digital Marketing, Event, PR, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp.

Phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả chiến dịch, đề xuất cải tiến.

Phối hợp cùng Phòng Kinh doanh & Vận hành, DVKH để đạt mục tiêu doanh thu – tỷ lệ lấp đầy tòa nhà.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing/Truyền thông/Quản trị Kinh doanh.

Ít nhất 3–5 năm kinh nghiệm Marketing, ưu tiên lĩnh vực BĐS, dịch vụ, chuỗi văn phòng.

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 3–5 người.

Tư duy chiến lược, sáng tạo, am hiểu Digital Marketing.

Kỹ năng giao tiếp, phân tích và lãnh đạo đội ngũ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO - Quyền Lợi

Thu nhập cạnh tranh (lương cứng + thưởng theo hiệu quả).

Cơ hội đồng hành cùng VNO trong giai đoạn mở rộng quy mô 2025–2026.

Môi trường chuyên nghiệp, thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu từ giai đoạn nền tảng.

Cách Thức Ứng Tuyển

