Tuyển Trưởng phòng Marketing Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (You Can) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing tổng thể nhằm phát triển thương hiệu You Can tại TP. HCM và thị trường online.

Lập kế hoạch Marketing theo từng giai đoạn, bao gồm Digital Marketing, sự kiện, PR, Activation… phù hợp với định hướng mở rộng hệ thống chi nhánh.

Triển khai chiến dịch truyền thông khi khai trương cơ sở mới và các chương trình khuyến mãi, ưu đãi tại từng chi nhánh.

Quản lý, xin giấy phép cho hoạt động quảng cáo, sự kiện và chương trình khuyến mại tại khu vực.

Xây dựng và quản lý đội nhóm Marketing (Digital, Content, Direct Marketing, Đối tác).

Quản lý ngân sách Marketing, đo lường hiệu quả và tối ưu chi phí.

Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động cho Ban Giám Đốc, đề xuất chiến lược cải thiện.

Phối hợp với phòng Tư vấn tuyển sinh để tối ưu hiệu quả quảng cáo và tăng trưởng học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức sâu rộng về Marketing trong ngành giáo dục/ngoại ngữ, am hiểu hành vi học viên và phụ huynh.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại trung tâm ngoại ngữ, giáo dục, hoặc đơn vị có hệ thống chi nhánh.

Có kinh nghiệm thực chiến về Digital Marketing (Facebook Ads, Google Ads, SEO, TikTok Ads, Zalo…) và triển khai sự kiện offline.

Khả năng lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội nhóm Marketing.

Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai chiến dịch và quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với đối tác, truyền thông và các cơ quan chức năng.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định nhanh và chính xác.

Tư duy chiến lược, sáng tạo và đổi mới.

Chủ động, trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Yêu thích lĩnh vực giáo dục, có tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của học viên.

Tại Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (You Can) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận cạnh tranh theo năng lực.

Thưởng hiệu quả theo KPI

Cơ hội tham gia vào quá trình mở rộng và phát triển thương hiệu You Can tại Việt Nam.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc Marketing khi trung tâm mở rộng quy mô.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (You Can)

