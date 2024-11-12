Tuyển Marketing NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Yêu cầu :

- Trình độ học vấn : Đại học trở lên;

- Chuyên môn : QTKD, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan;

- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Tuổi từ 30 – 45.

- Am hiểu thị trường bán lẻ và dịch vụ

Kỹ năng:

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý kế hoạch

- Kỹ năng phân công và quản lý công việc

- Kỹ năng đào tạo, phát triển nhân viên cấp dưới

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phỏng vấn

- Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả

- Kỹ năng khảo sát, phân tích và đánh giá nhu cầu của thị trường về ngành nghề kinh doanh của Tiến Thọ

Phẩm chất:

- Tận tâm, Kiên định, Hướng đến Kết quả, Giữ lời, Ham học hỏi.

- Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;

- Cơ hội thăng tiến cao;

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;

- Phụ cấp ăn trưa và điện thoại;

- Xét tăng lương 6 tháng/lần;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

- Chế độ du lịch hàng năm;

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;

- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

