Tuyển Marketing NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :
- Trình độ học vấn : Đại học trở lên;
- Chuyên môn : QTKD, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan;
- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Tuổi từ 30 – 45.
- Am hiểu thị trường bán lẻ và dịch vụ
Kỹ năng:
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý kế hoạch
- Kỹ năng phân công và quản lý công việc
- Kỹ năng đào tạo, phát triển nhân viên cấp dưới
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phỏng vấn
- Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả
- Kỹ năng khảo sát, phân tích và đánh giá nhu cầu của thị trường về ngành nghề kinh doanh của Tiến Thọ
Phẩm chất:
- Tận tâm, Kiên định, Hướng đến Kết quả, Giữ lời, Ham học hỏi.
- Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
- Cơ hội thăng tiến cao;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;
- Phụ cấp ăn trưa và điện thoại;
- Xét tăng lương 6 tháng/lần;
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
- Chế độ du lịch hàng năm;
- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

