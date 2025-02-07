Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số.

Quản lý, tối ưu ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Phát triển, giám sát các chiến dịch digital marketing, trade marketing, event, POSM...

Nghiên cứu thị trường, xu hướng tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh đề xuất chiến lược phù hợp.

Quản lý và phát triển đội ngũ marketing, phối hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành phân phối, thành thạo chiến lược Trade Marketing, Digital Marketing, Event Marketing trong ngành phân phối.

Kỹ năng phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ, xây dựng chiến lược giá và chính sách khuyến mãi hiệu quả.

Quản lý & tối ưu ngân sách Marketing, đảm bảo hiệu quả chi phí.

Khả năng sáng tạo nội dung, định hướng thương hiệu và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

Am hiểu chiến lược marketing đa kênh, có tư duy phân tích và sáng tạo.

Thành thạo Microsoft Office (Excel, PowerPoint...) và các công cụ phân tích dữ liệu (Google Analytics, CRM...).

Tại CÔNG TY TNHH HEIZKA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: từ 30-50 triệu, thỏa thuận theo năng lực.

Lương tháng 13, teambuilding, du lịch hàng năm;

PC thâm niên theo Quy định;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Lịch làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6

BHXH, nghỉ phép và nghỉ lễ theo Quy định của Pháp luật hiện hành;

Thưởng hiệu quả kinh doanh. Các chế độ công đoàn, sinh nhật, teambuilding, du lịch, camping...thưởng lễ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEIZKA VIỆT NAM

