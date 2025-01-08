Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẢI NGÂN HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẢI NGÂN HÀ
- Hà Nội: Số 17
- Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 40 - 60 Triệu
Lập chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu và các sản phẩm Công ty
Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và khách hàng đưa ra ý tưởng marketing
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm phát triển mạng xã hội của Công ty trên Facebook, Youtube, Tiktok. Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kênh Website
Phát triển chiến lược nội dung phù hợp với từng kênh social, đảm bảo tính nhất quán, hấp dẫn, đảm bảo chất lượng nội dung và tối ưu hóa SEO để tăng cường hiệu quả tiếp cận và tương tác của người dùng
Xây dựng kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện, các chương trình giảm giá, khuyến mãi,...
Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, với đối tác chiến lược trong chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp
Xác lập kinh phí, nhân sự thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên marketing
Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong phòng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Marketing
Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm về Marketing Online, từ 2 năm ở vị trí Teamlead
Có óc sáng tạo, nhiều ý tưởng đột phá và khả năng biến ý tưởng thành các chiến dịch cụ thể
Có kiến thức về Digital Marketing, cập nhập các xu hướng mới của ngành, biết sử dụng công nghệ AI vào công việc, có kinh nghiệm tổ chức và triển khai các chiến dịch truyền thông
Có tư duy thiết kế, thành thạo trong tổ chức đội nhóm đảm bảo các sản phẩm truyền thông (video, post, photo...) chất lượng, hiệu quả cao
Ưu tiên ứng viên hiểu insight khách hàng, đã trải nghiệm trong ngành dược phẩm, mẹ và bé
Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong quản lý các kênh Social MKT (Facebook, Tiktok, Youtube); mạnh về kĩ năng content, kĩ năng chạy Ads, build kênh Tiktok/ Youtube, triển khai chiến dịch SEO Website, quản lý đội ngũ MKT
Kỹ năng chuyên môn: thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook, Tiktok, Google, SEO youtube, Email, Marketing, Display Ads...
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẢI NGÂN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13 & thưởng cuối năm theo Hoạt động kinh doanh của Công ty
Tham gia BHXH theo đúng quy định của Pháp luật & quy định của Công ty
Chính sách phúc lợi đa dạng, hấp dẫn: Sinh nhật, sự kiện, teambuilding, du lịch...
Có cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập rõ ràng
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, bình đẳng, nhiều cơ hội thăng tiến và gia tăng thu nhập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẢI NGÂN HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI