Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẢI NGÂN HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 - Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Lập chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu và các sản phẩm Công ty

Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và khách hàng đưa ra ý tưởng marketing

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm phát triển mạng xã hội của Công ty trên Facebook, Youtube, Tiktok. Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kênh Website

Phát triển chiến lược nội dung phù hợp với từng kênh social, đảm bảo tính nhất quán, hấp dẫn, đảm bảo chất lượng nội dung và tối ưu hóa SEO để tăng cường hiệu quả tiếp cận và tương tác của người dùng

Xây dựng kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện, các chương trình giảm giá, khuyến mãi,...

Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, với đối tác chiến lược trong chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp

Xác lập kinh phí, nhân sự thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo

Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên marketing

Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong phòng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Độ tuổi từ 25-40 tuổi

Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Marketing

Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm về Marketing Online, từ 2 năm ở vị trí Teamlead

Có óc sáng tạo, nhiều ý tưởng đột phá và khả năng biến ý tưởng thành các chiến dịch cụ thể

Có kiến thức về Digital Marketing, cập nhập các xu hướng mới của ngành, biết sử dụng công nghệ AI vào công việc, có kinh nghiệm tổ chức và triển khai các chiến dịch truyền thông

Có tư duy thiết kế, thành thạo trong tổ chức đội nhóm đảm bảo các sản phẩm truyền thông (video, post, photo...) chất lượng, hiệu quả cao

Ưu tiên ứng viên hiểu insight khách hàng, đã trải nghiệm trong ngành dược phẩm, mẹ và bé

Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong quản lý các kênh Social MKT (Facebook, Tiktok, Youtube); mạnh về kĩ năng content, kĩ năng chạy Ads, build kênh Tiktok/ Youtube, triển khai chiến dịch SEO Website, quản lý đội ngũ MKT

Kỹ năng chuyên môn: thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook, Tiktok, Google, SEO youtube, Email, Marketing, Display Ads...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẢI NGÂN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 40-60 triệu gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Doanh số + Thưởng PKI

Thưởng lương tháng 13 & thưởng cuối năm theo Hoạt động kinh doanh của Công ty

Tham gia BHXH theo đúng quy định của Pháp luật & quy định của Công ty

Chính sách phúc lợi đa dạng, hấp dẫn: Sinh nhật, sự kiện, teambuilding, du lịch...

Có cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập rõ ràng

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, bình đẳng, nhiều cơ hội thăng tiến và gia tăng thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẢI NGÂN HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin