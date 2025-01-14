Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BAY PHƯƠNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 46, Hải Âu 3B, KĐT Ocean park 1, Kiêu Kị, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và phát triển thương hiệu công ty.

Định hướng chiến lược xây dựng thương hiệu dài hạn.

Tạo dựng hình ảnh và giá trị cốt lõi của công ty trong mắt khách hàng và đối tác.

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất (logo, slogan, ấn phẩm truyền thông).

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch truyền thông.

Phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu để xác định thông điệp truyền thông phù hợp.

Tổ chức và triển khai các chiến dịch truyền thông tích hợp (IMC).

Theo dõi, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch, điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

Quản lý tuyến nội dung và lên kế hoạch xây dựng các trang social cho công ty

Đề xuất chiến lược quảng cáo với BGĐ, phối hợp với Phòng Kinh doanh

Nghiên cứu và đề xuất các chiến lược quảng cáo hiệu quả, tối ưu chi phí.

Thảo luận và trình bày ý tưởng quảng cáo với Ban Giám đốc.

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh Doanh để đảm bảo các chiến dịch truyền thông hỗ trợ tối đa hoạt động bán hàng.

Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện khai trương, Demo, Hội thảo của công ty

Lên kế hoạch tổ chức khai trương, Demo, và hội thảo giới thiệu sản phẩm.

Đảm bảo các sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp, đúng ngân sách và đạt hiệu quả truyền thông cao.

Phối hợp với các phòng ban để tối ưu hóa quy trình tổ chức và nâng cao trải nghiệm khách mời.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu một năm tại vị trí ứng tuyển

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động, tự tin, đam mê học hỏi.

Có định hướng và mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng.

Biết sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ cho công việc

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BAY PHƯƠNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (15tr - 20tr +++)

Chế độ lương thưởng cạnh tranh theo hiệu quả công việc thực tế trong Tháng/ Quý.

Phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN; 12 ngày phép/ năm, nghỉ và thưởng ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khoá cũng như du lịch nghỉ mát hàng năm của Công ty.

Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc.

WFH, tuần lên Công ty 1-2 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BAY PHƯƠNG TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin