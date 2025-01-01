Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 – 25tr + thưởng doanh số Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động Thưởng các ngày lễ , tết theo quy định Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty Được trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp., Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển chiến lược tiếp thị (Phụ trách các kênh offline): Tham gia vào việc phát triển chiến lược tiếp thị kênh offline dựa trên kế hoạch marketing trong từng giai đoạn.
Xây dựng và triển khai các chiến dịch kinh doanh - marketing theo từng giai đoạn.
Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường Chăm sóc sức khỏe và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty
Tổ chức sự kiện và các hoạt động: Xây dựng ý tưởng và lên kế hoạch thực hiện các hoạt động offline để chăm sóc khách hàng, thu hút sự chú ý và mở rộng tập khách hàng mới.
Xây dựng đối tác và mối quan hệ: Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đối tác liên quan, như nhà cung cấp, cơ quan truyền thông, hoặc tổ chức địa phương để tạo ra cơ hội tiếp thị.
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch kinh doanh - marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.
Tìm kiếm và phát triển danh sách đối tác, khách hàng: Thực hiện nghiên cứu và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, các tổ chức, khu vực có khách hàng mục tiêu. Xây dựng chương trình, chính sách hợp tác.
Lập kế hoạch, triển khai các kênh bán hàng, hợp tác: Triển khai làm việc với các đối tác (Doanh nghiệp), các kênh bán hàng, phát triển kinh doanh theo kế hoạch đặt ra.
Lập kế hoạch bán hàng: Lập kế hoạch bán hàng chi tiết, bao gồm cách tiếp cận khách hàng, quy trình bán hàng, và việc theo dõi tiến trình bán hàng.
Phân công nhiệm vụ, giám sát và trợ giúp nhân viên kinh doanh, đào tạo và hướng dẫn nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu bằng cấp Đại học hoặc có kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị trong 2 năm.
Chuyên môn: Marketing/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức về sản phẩm hoặc dịch vụ công ty và kiến thức về ngành chăm sóc sức khỏe phân khúc cao cấp.
phân khúc cao cấp.
.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng tương tác tích cực với khách hàng.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel, Power Point, công cụ tìm kiếm internet, các phần mềm ứng dụng liên quan.
Kỹ năng sử dụng các công cụ và kỹ thuật tiếp thị offline, bao gồm in ấn, quảng cáo ngoại trời, và sự kiện trực tiếp.
Tư duy phân tích và chiến lược.
Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch.
Kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc một cách hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.
Ngoại ngữ: Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 18 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 15A Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

