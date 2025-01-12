Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
- Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý & đào tạo đội ngũ nhân viên đảm bảo các thành viên nắm bắt và thực hiện tốt công việc.
Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Zalo, Google , Youtube,... nhằm đảm bảo data mang về cho công ty.
Chịu trách nhiệm kiểm soát đo lường các KPI trong mức ngân sách cho phép.
Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo.
Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật xu hướng quảng cáo mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
Lập báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng tổ chức, điều hành hoạt động marketing một cách nhuần nhuyễn, hiệu quả
Có khả năng làm việc trực tiếp, sát sao, quyết liệt, chịu áp lực tốt với tinh thần kết quả trên hết
Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, phát triển đội ngũ tốt, chịu áp lực cao trong công việc.
Tư duy logic, nhạy bén với thị trường, nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh
Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo vệ sức khỏe theo quy định công ty
Thưởng lễ + Thưởng tháng 13
Làm việc môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến
Ký Hợp đồng lâu dài, hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN
Lộ trình thăng tiến nhanh và rõ ràng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
