Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Anna Lee Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Gardenia, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Xây dựng, điều chỉnh chiến lược Marketing

- Tham mưu tới ban lãnh đạo về việc xây dựng chiến thuật

- Phối hợp với các phòng ban để thực hiện hiệu quả các chiến dịch marketing, nâng cao hình ảnh thương hiệu.

- Phân tích thị trường, đề xuất các chiến lược phù hợp.

- Quản lý ngân sách hoạt động Marketing.

2. Tổ chức triển khai, quản lý, đánh giá các chương trình, chiến dịch Marketing

3. Quản lý phòng Marketing

- Phối hợp, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả của đội ngũ Marketing.

- Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo và hiệu quả trong phòng Marketing.

4. Các yêu cầu khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành liên quan;

Tối thiểu 5 năm trong ngành Marketing;

Sử dụng được tiếng Trung 4 kĩ năng khá.

Ưu tiên có kinh nghiệm tại thị trường nước ngoài.

Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương

Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép theo quy định. Hàng tháng liên hoan và thưởng chuyên cần 500k.

Cơ hội phát triển: làm việc với thị trường các nước, nhận thưởng khi đạt kế hoạch.

Môi trường làm việc: Năng động, đầy cơ hội sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin