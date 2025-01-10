Tuyển Trưởng phòng Marketing Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1B Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách Marketing, theo dõi và tối ưu chi tiêu cho các chiến dịch để đảm bảo tỷ lệ chi phí quảng cáo so với doanh thu không quá 30%.
Quản lý team MKT
Công việc trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi 9x.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Kinh nghiệm triển khai các chiến dịch MKT trên các nền tảng online, FB, tiktok, sàn TMĐT
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Kinh nghiệm triển khai các chiến dịch MKT trên các nền tảng online, FB, tiktok, sàn TMĐT
Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty như lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày Lễ tết, sinh nhật hiếu hỷ, tham gia Teambuilding, nghỉ mát hàng năm....
Được trao quyền chủ động trong điều hành, quản lý chuyên môn
Được trao quyền chủ động trong điều hành, quản lý chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
