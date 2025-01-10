Tuyển Trưởng phòng Marketing Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1B Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách Marketing, theo dõi và tối ưu chi tiêu cho các chiến dịch để đảm bảo tỷ lệ chi phí quảng cáo so với doanh thu không quá 30%.
Quản lý team MKT
Công việc trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 9x.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Kinh nghiệm triển khai các chiến dịch MKT trên các nền tảng online, FB, tiktok, sàn TMĐT

Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty như lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày Lễ tết, sinh nhật hiếu hỷ, tham gia Teambuilding, nghỉ mát hàng năm....
Được trao quyền chủ động trong điều hành, quản lý chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng

Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1B Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

