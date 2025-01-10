Tuyển Trưởng phòng Marketing Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1B Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách Marketing, theo dõi và tối ưu chi tiêu cho các chiến dịch để đảm bảo tỷ lệ chi phí quảng cáo so với doanh thu không quá 30%.

Quản lý team MKT

Công việc trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 9x.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Kinh nghiệm triển khai các chiến dịch MKT trên các nền tảng online, FB, tiktok, sàn TMĐT

Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty như lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày Lễ tết, sinh nhật hiếu hỷ, tham gia Teambuilding, nghỉ mát hàng năm....

Được trao quyền chủ động trong điều hành, quản lý chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng

