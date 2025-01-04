Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược Marketing và ngân sách Marketing của Công ty;
Triển khai nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới;
Tổ chức triển khai nghiên cứu thị trường, khách hàng để đưa ra các dự báo, đánh giá về thị trường phục vụ mục tiêu công ty;
Xây dựng chính sách bán hàng toàn hệ thống;
Giám sát, phân tích, chịu trách nhiệm hiệu quả các hoạt động Markting.
Lập kế hoạch ngân sách marketing hàng năm, phân bổ và kiểm soát chi tiêu marketing.
Xây dựng kế hoạch, quản lý Phòng Marketing
Tham gia công tác quản trị nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển đội ngũ phòng phụ trách;
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing,. ..hoặc các chuyên ngành liên quan;
Kinh nghiệm từ 05 năm tại các vị trí Trưởng phòng Marketing hoặc các vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai hoạt động Marketing 4P.
Có kiến thức chuyên sâu về Digital Marketing, kinh nghiệm tổ chức hoạt động Marketing Online/ Offline;
Có hiểu biết và quản lý tốt các công cụ Marketing theo xu hướng công nghệ;
Sử dụng laptop cá nhân trong quá trình làm việc.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13 thưởng hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh
Được VIMID xây dựng lộ trình công danh, phát triển sự nghiệp.
Được công ty đài thọ các khóa học cấp cao, hưởng các chế độ ưu đãi của công ty.
Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương, Thưởng các dịp lễ tết trong năm và sinh nhật từ 500,000-1,000,000đ.
Được thăm khám sức khỏe định kỳ.
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,....
Top 10 DN có môi trường làm việc tốt nhất Ngành Cơ khí - Ô tô - Tự động hóa năm 2024
Doanh nghiệp Top 1 thị phần xe tải hạng nặng, Top 3 thi phần xe tải hạng trung tại VN.
Môi trường chuyên nghiệp, hệ thống quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ làm việc: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

