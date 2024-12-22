Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch, quản lý & triển khai các chương trình Marketing cho các dự án BĐS của tập đoàn
Thiết lập ngân sách marketing trình Ban LĐ duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao
Nghiên cứu thị trường, thông tin các đối thủ cạnh tranh
Tham vấn các hoạt động Marketing đến BLĐ
Nghiên cứu sản phẩm, dự án Công ty đưa về
Chịu trách nhiệm đề xuất, theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác Marketing và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với ngân sách và chiến lược kinh doanh của dự án
Điều hành thực hiện các chiến dịch Marketing phục vụ các hoạt động kinh doanh của dự án, thực hiện các kế hoạch trên theo đúng KPIs cam kết
Quản lý, giám sát các sự kiện Marketing dưới hình thức tự thực hiện hoặc thuê ngoài
Lên bản proposal marketing cho sản phẩm (Gửi CĐT, Khách hàng, đối tác,.. )
Có khả năng lên kế hoạch content và tư duy planner, biết sử dụng Canva
Lên media plan chi tiết + chi phí + time line triển khai cho sản phẩm + Trình ký
Linh hoạt kết nối với các bộ phận trong Công ty như: Bộ phận AM, kinh doanh, thiết kế, pr – biên tập, bộ phận hành chính, bộ phận booking, bộ phận Sales - support và các bộ phận khác.
Làm việc và báo cáo về các hoạt động truyền thông, quảng cáo của dự án/chiến dịch marketing cho CĐT, Khách hàng, đối tác,...
Họp và làm việc với Marketing in house của CĐT để phối hợp triển khai marketing cho Sales một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả
Tìm kiếm các kênh truyền thông mới, cách làm marketing mới
Thực hiện các event của dự án theo kế hoạch
Thực hiện nghiệm thu, tổng hợp đánh giá về kế hoạch marketing đã triển khai
Lập các báo cáo định kỳ tháng/ quý/ năm theo quy định báo cáo nội bộ của công ty quản lý ngành tại các dự án được giao và báo cáo đột xuất theo yêu cầu cụ thể của Ban lãnh đạo
Kiểm soát, điều hành công tác Marketing để đảm bảo đúng định hướng, quy định

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Yêu cầu chung
· Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông, quảng cáo, ...
· Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và từng làm trong lĩnh vực Bất Động Sản
· Sử dụng tốt các phần mềm MS Word/ MS Excel/Power Point/ Outlook
· Đọc, hiểu và giao tiếp tiếng Anh ở mức độ cơ bản
2. Kiến thức chuyên môn
· Kiến thức về Marketing, quảng cáo, truyền thông, ...
· Hiểu biết và nắm rõ sâu về các quy định, chính sách về BĐS, cách thức triển khai Marketing trong BĐS
· Biết sử dụng Canva
3. Kỹ năng
· Tổ chức và lập kế hoạch, quản lý công việc theo deadline và KPIs
· Giao tiếp, truyền đạt thông tin
· Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm
· Kỹ năng quản lý đội nhóm hiệu quả
4. Thái độ / Tố chất
·Trung thực
·Có trách nhiệm
·Nhanh nhẹn, linh hoạt
·Cam kết
·Cẩn thận, tỉ mỉ
·Sáng tạo
·Chủ động trong công việc
·Kỹ năng bao quát, quan sát

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm Lương cứng + Hoa hồng theo quy định của Tập đoàn
Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành
Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group
Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn
Được xét khen thưởng, tăng lương theo định kì
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

