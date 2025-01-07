Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 Tòa AB số 143 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

A. Xác lập ngân sách và xây dựng chiến lược TMĐT

+ Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của công ty cho mảng TMĐT kênh trong nước

(Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok,...)

+ Phối hợp với phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing TMĐT.

+ Tuyển dụng, đào tạo, và phân bổ nhiệm vụ nhân viên thuộc phòng ban quản lý, dựa vào kế

hoạch đã được phê duyệt.

+ Thiết lập ngân sách marketing, dự trù và phân bổ ngân sách theo tháng/năm.

B. Xây dựng chiến lược và hỗ trợ phát triển kênh TMĐT nước ngoài.

+ Xây dựng kế hoạch , lộ trình phát triển kênh TMĐT nước ngoài: Amzazon, Alibaba...

+ Nghiên cứu & đánh giá thị trường.

+ Phối hợp với phòng kinh doanh hỗ trợ sử dụng phần mềm, tool để bán hàng kênh xuất khẩu.

+ Đào tạo nhân viên sử dụng công cụ để tư vấn bán hàng.

+ Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về

đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

+ Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này; Đồng thời đảm bảo toàn bộ

tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

+ Tuyển dụng, Quản lý & đào tạo nhân viên của phòng ban phụ trách.

+ Quản lý toàn bộ nhân viên thuộc phòng ban.

C. Làm việc dưới sự chỉ đạo của cấp lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

•Thử việc: Thời gian thử việc 2 tháng

•Thời gian làm việc: Thời gia làm việc từ 8h15 - 17h30 ( T2 - T7 )

•Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chế độ đãi ngộ nhân tài tốt, ...

•Ngày nghỉ: Chủ nhật, phép năm, lễ/tết, hiếu /hỷ, ...

•Phúc lợi:

- Thu nhập theo năng lực & được điều chỉnh tăng lương hàng năm.

- Thưởng tháng 13 theo KPI.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác: BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe cao

cấp, phép năm, nghỉ lễ, tết, du lịch, ... theo luật Lao động

•Phụ cấp khác : Phí điện thoại, công tác phí ngoài tỉnh, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin