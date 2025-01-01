Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam
- Hà Nội: Số 8 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 22 - 30 Triệu
Xây dựng cấu trúc nhân sự của phòng, mô tả công việc các nhân sự của phòng
Quản lý, điều hành các hoạt động của phòng đạt được hiệu suất, hiệu quả công việc
Huấn luyện, phát triển và báo cáo hiệu quả kế hoạch Marketing và Truyền thông cho thương hiệu và sản phẩm
Phát triển và quản trị hiệu quả các kênh Media (Facebook, Tiktok, Website, ...)
Nghiên cứu và báo cáo về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng và đề xuất chiến lược Marketing thương hiệu và sản phẩm
Lập kế hoạch năm, tổ chức triển khai hoạt động phát triển và truyền thông thương hiệu theo từng nhãn
Triển khai và thực hiện kế hoạch quý, tháng theo định kỳ
Xây dựng và quản lý ngân sách năm, quý, tháng, chiến dịch hiệu quả
Quản lý chất lượng hình ảnh, nội dung trên các kênh truyền thông (KOL/MI, OOH, PR, Collab, Digital, POSM, Event ...)
Thu thập thông tin và xử lý thông tin về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh ...
Định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông thương hiệu và đề xuất giải pháp
Theo dõi đánh giá hiệu quả doanh thu từng kênh kết hợp với các chương trình Marketing so với mục tiêu kế hoạch đề ra
Đề xuất giải pháp, ý tưởng nâng cao hiệu quả phát triển nhãn về doanh thu và thương hiệu
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí tương đương
Có kiến thức về Branding, Plan, Management, truyền thông tích hợp IMC
Có hiểu biết về thực thi quảng cáo và quản trị thương hiệu trên nền tảng Digital và các công cụ đo lường hiệu quả truyền thông: Google Trend, Google Analytics, Fanpage Karma, Page Insight, SMCC, ...
Sử dụng thành thạo các phần mềm Office
Có kỹ năng khai thác thông tin qua Internet, tìm kiến và phân tích thông tin
Kỹ năng lãnh đạo, có khả năng chủ động và độc lập giải quyết công việc
Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, sáng tạo, trung thực
Giao tiếp tiếng Anh thành thạo
Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty
Du lịch hàng năm, tham gia teambuilding, các hoạt động tập thể khác
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI