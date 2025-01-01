Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Trưởng phòng Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Mức lương
22 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

Xây dựng cấu trúc nhân sự của phòng, mô tả công việc các nhân sự của phòng
Quản lý, điều hành các hoạt động của phòng đạt được hiệu suất, hiệu quả công việc
Huấn luyện, phát triển và báo cáo hiệu quả kế hoạch Marketing và Truyền thông cho thương hiệu và sản phẩm
Phát triển và quản trị hiệu quả các kênh Media (Facebook, Tiktok, Website, ...)
Nghiên cứu và báo cáo về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng và đề xuất chiến lược Marketing thương hiệu và sản phẩm
Lập kế hoạch năm, tổ chức triển khai hoạt động phát triển và truyền thông thương hiệu theo từng nhãn
Triển khai và thực hiện kế hoạch quý, tháng theo định kỳ
Xây dựng và quản lý ngân sách năm, quý, tháng, chiến dịch hiệu quả
Quản lý chất lượng hình ảnh, nội dung trên các kênh truyền thông (KOL/MI, OOH, PR, Collab, Digital, POSM, Event ...)
Thu thập thông tin và xử lý thông tin về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh ...
Định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông thương hiệu và đề xuất giải pháp
Theo dõi đánh giá hiệu quả doanh thu từng kênh kết hợp với các chương trình Marketing so với mục tiêu kế hoạch đề ra
Đề xuất giải pháp, ý tưởng nâng cao hiệu quả phát triển nhãn về doanh thu và thương hiệu
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quan hệ công chúng, Marketing, Báo chí hoặc các chuyên ngành khác liên quan
Kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí tương đương
Có kiến thức về Branding, Plan, Management, truyền thông tích hợp IMC
Có hiểu biết về thực thi quảng cáo và quản trị thương hiệu trên nền tảng Digital và các công cụ đo lường hiệu quả truyền thông: Google Trend, Google Analytics, Fanpage Karma, Page Insight, SMCC, ...
Sử dụng thành thạo các phần mềm Office
Có kỹ năng khai thác thông tin qua Internet, tìm kiến và phân tích thông tin
Kỹ năng lãnh đạo, có khả năng chủ động và độc lập giải quyết công việc
Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, sáng tạo, trung thực
Giao tiếp tiếng Anh thành thạo

Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty
Du lịch hàng năm, tham gia teambuilding, các hoạt động tập thể khác
Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đường Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-marketing-thu-nhap-22-30-trieu-tai-ha-noi-job274099
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Gỗ BKG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Nội thất Vinakit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Nội thất Vinakit
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ILP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ILP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty BKG Tân Mỹ
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABOSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABOSA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NERO
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phạm Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phạm Lê
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ALOHA CONSULTING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ALOHA CONSULTING GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD Navigos Search
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm