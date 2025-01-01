Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

Xây dựng cấu trúc nhân sự của phòng, mô tả công việc các nhân sự của phòng

Quản lý, điều hành các hoạt động của phòng đạt được hiệu suất, hiệu quả công việc

Huấn luyện, phát triển và báo cáo hiệu quả kế hoạch Marketing và Truyền thông cho thương hiệu và sản phẩm

Phát triển và quản trị hiệu quả các kênh Media (Facebook, Tiktok, Website, ...)

Nghiên cứu và báo cáo về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng và đề xuất chiến lược Marketing thương hiệu và sản phẩm

Lập kế hoạch năm, tổ chức triển khai hoạt động phát triển và truyền thông thương hiệu theo từng nhãn

Triển khai và thực hiện kế hoạch quý, tháng theo định kỳ

Xây dựng và quản lý ngân sách năm, quý, tháng, chiến dịch hiệu quả

Quản lý chất lượng hình ảnh, nội dung trên các kênh truyền thông (KOL/MI, OOH, PR, Collab, Digital, POSM, Event ...)

Thu thập thông tin và xử lý thông tin về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh ...

Định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông thương hiệu và đề xuất giải pháp

Theo dõi đánh giá hiệu quả doanh thu từng kênh kết hợp với các chương trình Marketing so với mục tiêu kế hoạch đề ra

Đề xuất giải pháp, ý tưởng nâng cao hiệu quả phát triển nhãn về doanh thu và thương hiệu

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quan hệ công chúng, Marketing, Báo chí hoặc các chuyên ngành khác liên quan

Kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí tương đương

Có kiến thức về Branding, Plan, Management, truyền thông tích hợp IMC

Có hiểu biết về thực thi quảng cáo và quản trị thương hiệu trên nền tảng Digital và các công cụ đo lường hiệu quả truyền thông: Google Trend, Google Analytics, Fanpage Karma, Page Insight, SMCC, ...

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office

Có kỹ năng khai thác thông tin qua Internet, tìm kiến và phân tích thông tin

Kỹ năng lãnh đạo, có khả năng chủ động và độc lập giải quyết công việc

Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, sáng tạo, trung thực

Giao tiếp tiếng Anh thành thạo

Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty

Du lịch hàng năm, tham gia teambuilding, các hoạt động tập thể khác

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

