Tuyển Trưởng phòng Marketing Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Xây dựng các chiến lược và kế hoạch theo tháng, quý và năm cho công ty theo chỉ tiêu được BLĐ đề ra.

Thực thi và phát triển các hoạt động digital marketing đa kênh: SEO, SEM, Facebook, Tiktok...; quảng cáo hiển thị và các kênh digital khác. Sáng tạo nội dung tiktok, youtube, TVC... Lên chiến lược tăng tương tác và chuyển đổi website, wapsite và tăng lượt cài đặt (user)

Lập kế hoạch triển khai các chiến dịch marketing tăng trưởng thúc đẩy thúc đẩy doanh số sách giấy tại sàn TMĐT.

Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả về các KPIs quan trọng liên quan đến tăng trưởng.

Theo dõi, đo lường và phân tích dữ liệu hàng ngày/hàng tuần, tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Báo cáo số liệu ngân sách quảng cáo hàng tháng để đánh giá và tối ưu

Quản lý ngân sách chạy quảng cáo cho các toàn bộ sản phẩm App/Web/Wap

Thực hiện tối ưu giá thầu, tối ưu hiệu suất của chiến dịch quảng cáo hướng đối tượng theo hành vi sử dụng sản phẩm (Chiến dịch in-app action).

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự.

Các nhiệm vụ chuyên môn khác theo yêu cầu của Quản lý/Ban lãnh đạo.

Có từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lĩnh vực marketing cho các sản phẩm công nghệ / mobile app& game và 1 năm ở vị trí Leader.

Có hiểu biết rõ về Google Ads, Facebook Ads, Tik Tok Ads...Thành thạo các công cụ theo dõi dữ liệu App, Website (AppsFlyer, Moengage...)

Là người yêu thích công nghệ, ứng dụng di động.

Có khả năng làm việc nhóm.

Có hiểu biết sâu sắc về nghiên cứu từ khoá, yêu thích sách là một lợi thế.

Có kiến thức và quy trình vận hành của các Store, Sàn TMĐT.

Kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu tốt.

Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc.

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc;

Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;

Được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI care;

Ngày phép: 12 ngày/năm được hưởng nguyên lương (Ngoài các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước, nghỉ hiếu hỉ, ma chay);

Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức;

Ăn nhẹ thứ 5 hàng tuần.

Được tham gia các CLB (Bóng đá, cầu lông...) và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm...

Hỗ trợ:

Hỗ trợ ăn trưa: 500.000/tháng;

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

Không gian làm chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation

