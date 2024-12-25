Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa Hancorp Tháp Tây Khu Văn Phòng, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

- Phối hợp/ Hỗ trợ cùng BGĐ để xây dựng quy trình và chiến lược Marketing cho hệ thống chuỗi Kính mắt Việt Nga

- Quản trị và phát triển thương hiệu

- Đánh giá và báo cáo hiệu quả hoạt động Marketing

- Quản lý nhân viên/chuyên viên trong bộ phận.

- Quản trị các trang web, fanpage và các kênh online của chi nhánh.

- Thực hiện những công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

● Tốt nghiệp các ngành học về marketing, truyền thông quảng cáo, báo chí, kinh doanh, kinh tế

● Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Y Tế, Dược, Mỹ Phẩm

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Trade Marketing, chương trình Offline tại địa điểm.

● Hiểu biết về nắm bắt các xu hướng mới về marketing.

● Có khả năng đa nhiệm, làm việc từ kế hoạch đến chi tiết

● Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

● Sáng tạo, độc lập, chủ động và tự tin trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Thưởng KPI theo doanh thu

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty

- Được xét tăng lương 1 lần/năm;

- Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình CS Sức khỏe CBVN...

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

