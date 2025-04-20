Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE

Trưởng phòng Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 7 Đường D2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho sản phẩm sơn.
• Phát triển nhận diện thương hiệu trên các nền tảng truyền thông (online & offline).
• Lập kế hoạch và điều phối các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, sự kiện, hội chợ.
• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, tư vấn định hướng sản phẩm.
• Quản lý nội dung truyền thông, website, fanpage, tài liệu bán hàng.
• Phối hợp với các phòng ban để phát triển thị trường.
• Xây dựng – quản lý – đào tạo đội ngũ nhân sự Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.
• 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành sơn, vật liệu xây dựng.
• Tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng.
• Kỹ năng quản lý đội nhóm, lập kế hoạch và triển khai.
• Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu từ đầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cạnh tranh (Thỏa thuận thêm khi phỏng vấn).
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
• Cơ hội phát triển lâu dài.
• Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, thưởng lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 đường D2 Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

