Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7 Đường D2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

• Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho sản phẩm sơn.

• Phát triển nhận diện thương hiệu trên các nền tảng truyền thông (online & offline).

• Lập kế hoạch và điều phối các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, sự kiện, hội chợ.

• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, tư vấn định hướng sản phẩm.

• Quản lý nội dung truyền thông, website, fanpage, tài liệu bán hàng.

• Phối hợp với các phòng ban để phát triển thị trường.

• Xây dựng – quản lý – đào tạo đội ngũ nhân sự Marketing.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.

• 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành sơn, vật liệu xây dựng.

• Tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng.

• Kỹ năng quản lý đội nhóm, lập kế hoạch và triển khai.

• Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu từ đầu.

Quyền Lợi

• Thu nhập cạnh tranh (Thỏa thuận thêm khi phỏng vấn).

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

• Cơ hội phát triển lâu dài.

• Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, thưởng lễ, Tết.

