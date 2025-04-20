Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE
- Hồ Chí Minh: Số 7 Đường D2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho sản phẩm sơn.
• Phát triển nhận diện thương hiệu trên các nền tảng truyền thông (online & offline).
• Lập kế hoạch và điều phối các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, sự kiện, hội chợ.
• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, tư vấn định hướng sản phẩm.
• Quản lý nội dung truyền thông, website, fanpage, tài liệu bán hàng.
• Phối hợp với các phòng ban để phát triển thị trường.
• Xây dựng – quản lý – đào tạo đội ngũ nhân sự Marketing.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành sơn, vật liệu xây dựng.
• Tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng.
• Kỹ năng quản lý đội nhóm, lập kế hoạch và triển khai.
• Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu từ đầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
• Cơ hội phát triển lâu dài.
• Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, thưởng lễ, Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
