Tuyển Trưởng phòng Marketing Hộ kinh doanh Phạm Dung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51/17 Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nghiên cứu và phân tích thị trường thời trang để hiểu nhu cầu của khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược marketing phù hợp với công ty

Xây dựng kế hoạch marketing cho thương hiệu thông qua các chương trình, chiến dịch, sự kiện thời trang hoặc các hoạt động cụ thể trên nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, v.v.)

Định hướng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch quảng bá sản phẩm, mở rộng thị phần theo mục tiêu kinh doanh, đảm bảo có tính liên tục và phát triển.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả: Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch marketing, từ đó điều chỉnh các chiến lược cho phù hợp.

Báo cáo kết quả: Cung cấp các báo cáo chi tiết về doanh thu, lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, và phản hồi của khách hàng sau mỗi chiến dịch…

Thiết lập các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, hoặc tạo ra các sự kiện đặc biệt để thu hút khách hàng quay lại và mua sắm thường xuyên. Đồng thời xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp.

Phát triển các chiến lược tương tác với khách hàng để giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.

Xác định ngân sách hoạt động cho toàn bộ các chiến dịch, kế hoạch marketing, trình duyệt ngân sách.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả chi phí của các chiến dịch để tối ưu hóa ngân sách.

Quản lý, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực có tính kế thừa và phát triển.

Quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động nội bộ, đảm bảo có quy trình tinh gọn, kế hoạch làm việc khoa học và ứng dụng các giải pháp công nghệ.

Đảm bảo tất cả các dữ liệu và tài sản trí tuệ của các dự án được bảo mật, sắp xếp khoa học và lưu trữ ở trình trạng tốt.

Kết hợp chặt chẽ và đóng góp ý tưởng cùng các bộ phận khác để hoàn thành mục tiêu của công ty

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong ở vị trí ứng tuyển.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực thời trang Local Brand.

Nắm bắt được nhu cầu và mong đợi của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm mua sắm

Nhạy bén với xu thế phát triển của các nền tảng mạng xã hội, hành vi tiêu dùng của khách hàng

Tư duy hoạch định và tầm nhìn phát triển chiến lược

Tinh thần gắn kết và tạo động lực cho đội ngũ

Khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán, phân tích

Tại Hộ kinh doanh Phạm Dung Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20.000.000 triệu - 30.000.000 triệu

Trong 02 tháng thử việc nhận 85% mức lương thỏa thuận

Các phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép theo quy định

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Dung

