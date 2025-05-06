Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SUN DQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch cho marketing bao gồm: Online Media Planning (Viral campaign, online media campaign, social marketing campaign, banner ads, microsite idea...) và Online CRM Marketing (Email/ SMS Marketing, Database Development strategy,...)

Xây dựng và định hướng thương hiệu cho sản phẩm

Tạo, quản lý và phát triển các hoạt động marketing trên website, microsite, facebook, tiktok, forum, social sites...

Phát triển sản phẩm phù hợp từng giai đoạn.

Tạo, lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, phân tích kết quả để tăng cường các chiến dịch hiện tại và tương lai.

Nghiên cứu hành vi của khách hàng, phương tiện truyền thông trực tuyến và môi trường để cung cấp những hiểu biết thường xuyên và tư vấn chiến lược hiệu quả đến Ban Giám Đốc.

Thiết lập các quy trình nội bộ và bên ngoài của truyền thông trực tuyến thông qua các công cụ như bản tin, chương trình cộng đồng/khách hàng các mối quan hệ. Lên ý tưởng và triển khai các chương trình quảng cáo online, event online, event offline và các chiến dịch social media.

Phối hợp, kết nối, tương tác với các phòng ban liên quan (Vận hành, kho, thu mua ...) để hoàn thành công việc..

Luôn đổi mới, sáng tạo, có nhiều ý tưởng sáng kiến để đóng góp vào việc hoàn thành công việc.

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự phòng marketing.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trở lên tại vị trí này hoặc tương đương.

Sử dụng thành thạo MS Office, AI, Photoshop, Video, APP.

Biết về các phần mềm Kiot – Ipos.

Hiểu về quảng cáo trên các nền tảng như Youtube, Facebook, Tiktok, Website, Google...., đã từng chạy campaign quảng cáo.

Có khả năng lãnh đạo, khả năng nắm bắt xu hướng thời trang và thị hiếu khách hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo hàng thời trang thiết kế.

Tại CÔNG TY TNHH SUN DQ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực (UPTO 35tr)

Review lương hàng năm.

Thưởng hàng tháng, cuối năm.

Tham gia các chương trình, gala tất niên, sinh nhật, các sự kiện gắn kết nội bộ....

Môi trường làm việc trẻ, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUN DQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin