Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 35 Triệu

Mức lương 0 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cẩn thận, tỉ mỹ, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc...., Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 0 - 35 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược marketing: Phát triển và triển khai các chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn, bao gồm cả chiến lược marketing trực tuyến và ngoại tuyến (offline) để gia tăng nhận diện thương hiệu, thúc đẩy doanh thu và củng cố vị thế của công ty trên thị trường.

Xác định mục tiêu marketing: Xây dựng các mục tiêu marketing rõ ràng, cụ thể và khả thi, đảm bảo các mục tiêu này hỗ trợ mục tiêu chung của công ty về tăng trưởng và phát triển.

Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận như Kinh doanh, Admin, thu mua/sản phẩm và pháp chế để đảm bảo chiến lược marketing được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Điều hành và phát triển đội ngũ marketing: Lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên trong phòng marketing. Phân công công việc, đảm bảo các thành viên trong nhóm thực hiện đúng nhiệm vụ và đạt được kết quả mong đợi.

Đào tạo và phát triển năng lực: Cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm, giúp họ nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đánh giá và phản hồi hiệu suất công việc: Theo dõi, đánh giá kết quả công việc của từng thành viên trong nhóm và đưa ra các phản hồi mang tính xây dựng để cải thiện hiệu quả công việc.

Nghiên cứu thị trường: Tiến hành nghiên cứu thị trường thường xuyên để hiểu rõ hơn về xu hướng tiêu dùng, hành vi khách hàng và các thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng. Sử dụng các công cụ nghiên cứu thị trường để thu thập dữ liệu và phân tích các yếu tố tác động đến chiến lược marketing.

Phân tích đối thủ cạnh tranh: Đánh giá các chiến lược marketing của đối thủ cạnh tranh, nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của họ để từ đó xây dựng chiến lược marketing của công ty có tính cạnh tranh cao hơn.

Điều chỉnh chiến lược marketing: Dựa trên các kết quả phân tích thị trường và đối thủ, kịp thời điều chỉnh chiến lược marketing để giữ vững và phát triển lợi thế cạnh tranh.

Lên kế hoạch chiến dịch quảng cáo: Lập kế hoạch chi tiết cho các chiến dịch quảng cáo trên nhiều kênh truyền thông khác nhau, bao gồm: báo chí, mạng xã hội, OOH, sự kiện, web, Google v.v. Đảm bảo chiến dịch quảng cáo phù hợp với chiến lược marketing và các mục tiêu kinh doanh.

Giám sát và triển khai chiến dịch: Quản lý và giám sát quá trình triển khai các chiến dịch quảng cáo, từ việc lựa chọn kênh truyền thông, thiết kế nội dung, đến việc theo dõi tiến độ và kết quả của chiến dịch.

Đảm bảo sự nhất quán về thông điệp: Đảm bảo tất cả các chiến dịch quảng cáo có thông điệp nhất quán, phù hợp với giá trị thương hiệu và thông điệp chính của công ty.

Phát triển và tối ưu hóa công cụ marketing trực tuyến: Lãnh đạo các hoạt động tối ưu hóa công cụ marketing trực tuyến như SEO, SEM, marketing qua mạng xã hội (Social Media Marketing), Content Marketing, Email Marketing, và các công cụ digital marketing khác để cải thiện hiệu quả chiến dịch quảng cáo.

Phân tích và đánh giá hiệu quả: Sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Social Media Insights, v.v.) để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing trực tuyến, từ đó đưa ra các cải tiến kịp thời.

Tạo dựng mối quan hệ lâu dài với đối tác truyền thông: Xây dựng và duy trì các mối quan hệ chiến lược với các đối tác truyền thông, công ty quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác kinh doanh khác.

Đàm phán và ký kết hợp đồng: Làm việc với các đối tác để đàm phán và ký kết các hợp đồng hợp tác, đảm bảo các điều khoản đều có lợi cho công ty và tuân thủ các yêu cầu về pháp lý.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả đối tác: Đánh giá hiệu quả của các đối tác trong các chiến dịch quảng cáo và marketing để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất cho công ty.

Lập kế hoạch ngân sách marketing: Xây dựng và quản lý ngân sách marketing, đảm bảo chi tiêu hợp lý và tối ưu hóa nguồn lực để đạt được hiệu quả cao nhất.

Giám sát chi phí và ROI: Theo dõi chi phí và lợi tức đầu tư (ROI) từ các chiến dịch marketing, đảm bảo ngân sách được phân bổ đúng mục đích và mang lại giá trị cao cho công ty.

Đánh giá hiệu quả chiến dịch: Đánh giá kết quả của các chiến dịch marketing sau khi triển khai, dựa trên các chỉ số KPI đã đặt ra như mức độ nhận diện thương hiệu, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu và lợi nhuận.

Báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo: Báo cáo kết quả của các chiến dịch marketing cho ban lãnh đạo, phân tích những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó rút ra bài học và đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược.

Điều chỉnh chiến lược marketing: Cập nhật và điều chỉnh chiến lược marketing dựa trên các kết quả đánh giá để tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược trong tương lai.

Với Mức Lương 0 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoặc trưởng phòng marketing.

Kiến thức chuyên môn: Kiến thức vững về các chiến lược marketing, công cụ digital marketing, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng quản lý đội nhóm, phân công công việc, đào tạo và phát triển nhân viên.

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt với đối tác và các bộ phận liên quan.

Am hiểu các nền tảng quảng cáo như Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads...

Phối hợp cùng các Bộ phận, Phòng Ban của Công ty để thực hiện các công việc chung, Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu, tình nguyện, văn nghệ,sự kiện.... của Công ty...

Thời gian làm việc chính thức tại Công ty từ 8g00 - 12g00, và từ 13g30 - 17g30 từ Thứ 2 - Thứ 6. Sáng Thứ 7 sẽ không cần đến Công ty, nếu còn việc tồn đọng có thể chủ động làm việc tại nhà

Địa điểm làm việc: Số 9A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Cẩn thận, tỉ mỹ, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc....

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng cạnh tranh tối thiểu 15 triệu hoặc lên đến 35 triệu đồng hoặc cao hơn tùy vào năng lực.

Tuỳ theo hiệu quả và khả năng cống hiến bạn sẽ có cơ hội được thăng tiến trong công việc để trở thành Ban Giám đốc của Công ty với mức thu nhập hấp dẫn.

Thưởng theo hiệu quả công việc hoặc thưởng thường niên/ Năm theo quy định.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển.

Được tăng lương theo hiệu quả công việc và lộ trình quy định của Công ty;

Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, sinh nhật, phép năm, ốm đau - hiếu hỷ theo chính sách của Công ty.

Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên và các ngày lễ lớn theo quy định của Công ty.

Được xây dựng hình ảnh cá nhân chỉnh chu, để đại diện Công ty làm việc các đối tác là các Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và các nước về lĩnh vực liên quan.

Được ký kết Hợp đồng lao động khi làm việc theo quy định của Công ty;

Ngày nghỉ: Chủ nhật, các ngày lễ và 12 ngày phép năm theo luật định;

Du lịch thường niên theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA

