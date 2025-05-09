Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Bình Thới, Phường 11 1, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1/Quản lý & Xây dựng Chiến lược Kinh Doanh

Lập kế hoạch & chiến lược kinh doanh theo từng tháng/quý/năm.

Xây dựng & quản lý đội ngũ kinh doanh, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu.

Phát triển các kênh bán hàng: Tư vấn online, offline, đối tác, referral.

Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ để đưa ra chiến lược bán hàng hiệu quả.

2/ Quản lý & Triển khai Chiến lược Marketing

Xây dựng kế hoạch marketing (Online & Offline) để tăng độ nhận diện thương hiệu.

Quản lý ngân sách marketing, tối ưu chi phí quảng cáo & hiệu quả ROI.

Giám sát hoạt động chạy quảng cáo Facebook, Google, SEO, TikTok, PR.

Quản lý team Content, Media, Thiết kế, IT (nếu có).

Tích hợp công nghệ AI, CRM, Marketing Automation vào quy trình kinh doanh.

Quản lý Hiệu Suất & Đào Tạo Đội Ngũ

Xây dựng quy trình tư vấn, chốt sales & chăm sóc khách hàng.

Đào tạo nhân viên kinh doanh về kỹ năng tư vấn, xử lý từ chối & upsell.

Tạo KPI & giám sát hiệu suất đội ngũ sales & marketing.

Báo cáo doanh thu, hiệu suất, ROI marketing cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/Yêu cầu tối thiểu:

Tốt nghiệp Đại học/Cao học ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh Doanh/Marketing trong ngành Thẩm mỹ, Spa, Nha khoa, Y tế hoặc Bán lẻ cao cấp.

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm 5-15 nhân sự, biết cách dẫn dắt & đào tạo team.

Hiểu biết sâu về Facebook Ads, Google Ads, SEO, CRM, Automation, AI Marketing

Thành thạo chiến lược tăng trưởng doanh thu, tối ưu ngân sách quảng cáo.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, xử lý khủng hoảng & phân tích số liệu

2/ Ưu tiên:

Ứng viên từng làm tại Viện thẩm mỹ, Spa cao cấp, TMV, Nha khoa, Bệnh viện thẩm mỹ.

Có network rộng trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ.

Am hiểu Digital Marketing, Data-driven Marketing.

Đã từng triển khai AI, CRM, Chatbot, Email Automation trong marketing.

Có tư duy chiến lược, kinh nghiệm thực chiến trong ngành thẩm mỹ.

Hiểu về Digital Marketing, AI Marketing, CRM, Ads & Chốt sales.

Lãnh đạo được đội ngũ 8-12 người, quản lý tốt KPI & hiệu suất

Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI: 1-5% doanh thu vượt chỉ tiêu.

Hoa hồng: Từ 10-15% lợi nhuận chiến dịch marketing thành công.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lên CMO, Giám đốc điều hành.

Các chế độ bảo hiểm, du lịch, nghỉ dưỡng theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn

