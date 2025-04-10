Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Trưởng phòng Marketing

CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5A, Đường số 3, P. An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm về các hoạt động Marketing/ Social/ Communication và các hoạt động Branding khác liên quan đến các ngành hàng phụ trách.
Giám sát và theo dõi kế hoạch được triển khai, đảm bảo tính thống nhất về chiến lược thương hiệu
Theo dõi, am hiểu thị trường để đưa ra kế hoạch marketing phát triển ngành hàng & nhãn hàng, phát triển sản phẩm mới.
Phối hợp với các cá nhân, bộ phận khác để lên kế hoạch chiến lược marketing hiệu quả, trên các kênh truyền thông của công ty và các đối tác liên quan.
Phân tích thông tin khách hàng để biết họ cần gì, quan tâm đến những nội dung gì và điều chỉnh chiến lược marketing cho phù hợp.
Giám sát doanh số của ngành hàng, sản phẩm, lên kế hoạch hàng tháng về số lượng hàng hóa đảm bảo theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.
Có 3 năm kinh nghiệm về Marketing tương đương trở lên.
Tiếng Anh giao tiếp.
Có khả năng lên chiến lược, kế hoạch phát triển ngành hàng/ nhãn hàng theo năm, theo quý và theo tháng.
Kỹ năng lãnh đạo, xử lý công việc độc lập, làm việc nhóm tốt với đồng nghiệp và nhân viên, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng.
Phụ cấp: Cơm trưa, điện thoại, xăng xe.
Trang thiết bị: Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc.
Ưu đãi: Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 327 Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

