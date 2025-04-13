Tuyển Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG
- Hồ Chí Minh: 149/35 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xác định mục tiêu, Phân khúc khách hàng và thị trường, định vị thương hiệu
Xác lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch marketing, PR
Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả các hoạt động tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm kinh doanh của Công ty
Hỗ trợ các trung tâm kinh doanh thực hiện các chương trình khuyến mãi, thúc đẩy bán hàng
Kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn bộ các hoạt động marketing và pr của Công ty
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác tiếp thị và truyền thông, KOLs
Kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình, sự kiện truyền thông thông thương hiệu của cty đến khách hàng, đối tác
Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty
Thực hiện báo cáo công việc của nhóm theo tuần, tháng, quý
Quản lý nhân viên phòng Makerting
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững các công cụ và kỹ thuật hiện đại bao gồm MKT Kỹ thuật số, MKT Nội dung, SEO/SEM, mạng xã hội
Am hiểu các xu thế ngành, phân tích thị trường,
Khả năng truyền cảm hứng, động viên, dẫn dắt đội ngũ tốt
Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, Thuyết trình tốt
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ là lợi thế
Khả năng sáng tạo tốt
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 20-25tr + % KPI
Được tham gia BHXH
Thưởng KPI hàng tháng
Lương tháng 13, thưởng lễ, teambuilding...
Làm việc trong môi trường hiện đại, sang trọng
Sếp dễ thương
Đồng nghiệp thân thiện......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
