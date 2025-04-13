Tuyển Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 149/35 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xác định mục tiêu, Phân khúc khách hàng và thị trường, định vị thương hiệu

Xác lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch marketing, PR

Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả các hoạt động tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm kinh doanh của Công ty

Hỗ trợ các trung tâm kinh doanh thực hiện các chương trình khuyến mãi, thúc đẩy bán hàng

Kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn bộ các hoạt động marketing và pr của Công ty

Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác tiếp thị và truyền thông, KOLs

Kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình, sự kiện truyền thông thông thương hiệu của cty đến khách hàng, đối tác

Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty

Thực hiện báo cáo công việc của nhóm theo tuần, tháng, quý

Quản lý nhân viên phòng Makerting

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chính quy ngành Marketing hoặc tương đương

Nắm vững các công cụ và kỹ thuật hiện đại bao gồm MKT Kỹ thuật số, MKT Nội dung, SEO/SEM, mạng xã hội

Am hiểu các xu thế ngành, phân tích thị trường,

Khả năng truyền cảm hứng, động viên, dẫn dắt đội ngũ tốt

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, Thuyết trình tốt

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ là lợi thế

Khả năng sáng tạo tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 8g – 17g ( thứ 2 –7)

Lương cứng: 20-25tr + % KPI

Được tham gia BHXH

Thưởng KPI hàng tháng

Lương tháng 13, thưởng lễ, teambuilding...

Làm việc trong môi trường hiện đại, sang trọng

Sếp dễ thương

Đồng nghiệp thân thiện......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG

