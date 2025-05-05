Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 12 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Thiêm, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tổ chức triển khai chương trình marketing thương hiệu THACO AUTO Tỉnh thành và các hoạt động marketing tích hợp thương hiệu THACO AUTO Tỉnh thành với các hoạt động marketing bán hàng của các thương hiệu KD tại Đơn vị.
Quản trị kế hoạch, chi phí marketing của Công ty theo tháng, quý, năm; quản trị sử dụng xe lái thử, xe phục vụ hoạt động marketing.
Đầu mối đặt hàng sản xuất quà tặng, thiết kế, triển khai các hạng mục layout - nhận diện, media.
Biên soạn, phát hành và kiểm soát tuân thủ Quy định - Quy trình marketing;
Quản lý dữ liệu thông tin khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng; dữ liệu khách hàng DVPT.
Tiếp nhận các thông tin khiến nại, phàn nàn, chuyển tiếp đến các phòng ban liên quan, theo dõi tiến độ xử lý.
Triển khai các chương trình CSKH.
Kiểm soát tất cả hoạt động marketing trực tuyến, nội dung truyền thông trên MXH của nhân sự thuộc ĐV.
Quản lý vận hành giải pháp digital, kênh và hoạt động marketing trực tuyến tại Đơn vị.
Phân tích, đề xuất và phối hợp triển khai các giải pháp gia tăng hiệu quả hoạt động marketing trực tuyến.
Hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật quản trị kênh, công cụ, phương pháp triển khai kênh trực tuyến cho Nhân sự BH.
Quản lý nhận diện, AVP, POSM, Quà tặng, tư liệu media tại Cty TT; quản trị NCC marketing của Công ty.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn nghề nghiệp: Có khả năng hoạch định và kiểm soát triển khai chiến lược marketing trung và dài hạn; Có khả năng phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động marketing. Năng lực quản trị trị thương hiệu, quản trị marketing.
Chuyên môn nghề nghiệp:
Kiến thức và kỹ năng chung: Năng lực lãnh đạo cao cấp, kết nối con người tốt, kỹ năng tư duy phân tích, hoạch định chiến lược, tư duy quản trị sự thay đổi, năng động sáng tạo và đổi mới, kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm, ứng dụng nền tảng CNTT trong quản trị và xây dựng hệ thống.
Kiến thức và kỹ năng chung:

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương & phụ cấp); thưởng cuối năm;
Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn ô tô hàng đầu;
Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ theo quy định;
Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;
Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

