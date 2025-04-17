Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing tổng thể cho công ty

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing hàng năm

Phát triển và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh (digital, truyền thông, quảng cáo...)

Quản lý và phát triển thương hiệu công ty

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành

Đo lường và báo cáo hiệu quả các hoạt động marketing

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên marketing

Hợp tác chặt chẽ với các phòng ban khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan

Có kiến thức chuyên sâu về Marketing, Digital Marketing, Branding và Truyền thông

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt

Khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ

Tư duy chiến lược và khả năng phân tích tốt

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

Thành thạo các công cụ marketing online và phân tích dữ liệu

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và thăng tiến

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO

