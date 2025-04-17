Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing tổng thể cho công ty
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing hàng năm
Phát triển và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh (digital, truyền thông, quảng cáo...)
Quản lý và phát triển thương hiệu công ty
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành
Đo lường và báo cáo hiệu quả các hoạt động marketing
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên marketing
Hợp tác chặt chẽ với các phòng ban khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức chuyên sâu về Marketing, Digital Marketing, Branding và Truyền thông
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt
Khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ
Tư duy chiến lược và khả năng phân tích tốt
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Thành thạo các công cụ marketing online và phân tích dữ liệu
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và thăng tiến
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI