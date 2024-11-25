Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất

1) Tìm kiếm và kết nối với các đơn vị kiến trúc, tư vấn thiết kế

- Chỉ đạo đội nhóm triển khai công tác tìm kiếm, khai thác trên thị trường để có được thông tin các đơn vị (như công ty kiến trúc, tư vấn thiết kế...) nhằm mục đích kết nối và tìm kiếm cơ hội chào hàng.

- Hoạch định chiến thuật để xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với các Kiến trúc sư, Văn phòng Tư vấn Thiết kế, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, nội thất, ngành gỗ công nghiệp để phục vụ hoạt động bán hàng, thu thập đầu mối liên hệ quan trọng, xúc tiến hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm,...

2) Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng.

- Chủ trì xây dựng chính sách hợp tác để các Công ty tư vấn thiết kế/ Kiến trúc sư đưa thương hiệu Gỗ Minh Long vào hồ sơ/Bản vẽ/Dự toán.

- Trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ đội nhóm trong công tác thuyết trình/giới thiệu về sản phẩm, thương hiệu tại các event, seminar, hội nghị ...

- Tham gia triển khai các hoạt động, sự kiện của công ty để kết nối, mở rộng đối tượng khách hàng.

- Quản lý và phân công đội nhóm thực hiện công tác Chăm sóc khách hàng thường xuyên, định kỳ

- Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có);

3) Xây dựng đội nhóm và Quản lý về hiệu quả công việc của Phòng

- Hướng dẫn cho nhân viên khai thác, phát triển các khách hàng mới dựa trên định hướng chính sách bán hàng của công ty;

- Đào tạo và hỗ trợ nhân viên bán hàng trong việc tư vấn, thuyết trình với khách hàng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của từng nhân viên bán hàng trong phòng.

- Hỗ trợ kịp thời nhân viên về tiến độ làm việc với khách hàng, các mong đợi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Tham mưu cho BLĐ trong công tác cơ cấu nhân sự phòng, chế độ, chính sách...nhằm mục đích tối ưu hiệu suất và thực hiện được mục tiêu doanh số chiến lược của công ty.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1) Trình độ đào tạo:

-Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại giao, Thương mại, Xây dựng, Kiến trúc/Thiết kế...

2) Trình độ tin học:

- Sử dụng tốt Microsoft Office.

3) Yêu cầu kinh nghiệm:

- Trưởng phòng kinh doanh/trưởng phòng bán hàng tối thiểu 3 năm tại các ngành nghề liên quan. Ưu tiên ứng viên từng làm qua các lĩnh vực sản phẩm vật liệu xây dựng như: gỗ công nghiệp, kính, gạch, sắt thép, bê tông, thạch cao, sơn, thiết bị điều hòa, thang máy, mành rèm, nội thất...)

- Yêu cầu ứng viên kinh nghiệm làm việc và có mối quan hệ với các Kiến trúc sư, Văn phòng thiết kế, đội thi công thiết kế, tư vấn kiến trúc, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, và ưu tiên đặc biệt là ngành gỗ công nghiệp.

4) Kiến thức:

- Có hiểu biết về bán hàng B2B.

- Am hiểu về tâm lý khách hàng

-Hiểu biết về Chiến lược kinh doanh, Thương hiệu sản phẩm.

5) Kỹ năng/ Khả năng:

- Khả năng tạo lập, xây dựng và phát triển các mối quan hệ với đối tác khách hàng.

- Khả năng năng tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Khả năng xây dựng và quản trị đội nhóm tốt.

6) Tố chất:

- Ưa thích các công việc ngoại giao, kết nối, các hoạt động kinh doanh. Yêu thích bán các sản phẩm sáng tạo và cao cấp.

- Cởi mở trong giao tiếp, khả năng ngoại giao tốt.

- Là người tinh tế, nhạy bén trong giao tiếp, có phong thái làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 25.000.000 – 35.000.000 + % hoa hồng hấp dẫn theo doanh số bán hàng

- Thử việc nhận 100% lương

- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn hàng tháng

- Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

- Ngày phép tính theo thâm niên. Chế độ tặng phép có thể lên tới 60 ngày/năm

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, chuyên cần, thâm niên,... theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

