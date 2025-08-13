Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
- Hà Nội: Tầng 20, toà nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
1. Chiến lược & Hoạch định đào tạo - 30%
- Lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
- Khảo sát, đánh giá khoảng trống năng lực hiện tại so với năng lực mục tiêu của nhóm nhân sự các phòng ban để có phương án, lộ trình đào tạo cụ thể.
- Định kỳ đánh giá, điều chỉnh kế hoạch theo tình hình thực tế kinh doanh và nguồn lực nhân sự
- Lập ngân sách đào tạo và kiểm soát thực hiện, đảm bảo hiệu quả đầu tư chi phí.
2. Thiết kế, tổ chức và vận hành hoạt động đào tạo - 40%
- Thiết kế nội dung và khung chương trình đào tạo phù hợp với từng vị trí, bộ phận và mục tiêu phát triển năng lực.
- Triển khai các hình thức đào tạo đa dạng:
+ Đào tạo nội bộ: định hướng, kỹ năng, chuyên môn, quản lý
+ Đào tạo thuê ngoài: khi cần chuyên gia hoặc chứng chỉ đặc thù
+ Đào tạo tại chỗ (on-the-job) và kèm cặp (coaching/mentoring)
- Thiết lập, chuẩn hóa quy trình tổ chức đào tạo: khảo sát – đăng ký – triển khai – đánh giá – lưu trữ kết quả.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI