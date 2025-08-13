Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

1. Chiến lược & Hoạch định đào tạo - 30%

- Lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

- Khảo sát, đánh giá khoảng trống năng lực hiện tại so với năng lực mục tiêu của nhóm nhân sự các phòng ban để có phương án, lộ trình đào tạo cụ thể.

- Định kỳ đánh giá, điều chỉnh kế hoạch theo tình hình thực tế kinh doanh và nguồn lực nhân sự

- Lập ngân sách đào tạo và kiểm soát thực hiện, đảm bảo hiệu quả đầu tư chi phí.

2. Thiết kế, tổ chức và vận hành hoạt động đào tạo - 40%

- Thiết kế nội dung và khung chương trình đào tạo phù hợp với từng vị trí, bộ phận và mục tiêu phát triển năng lực.

- Triển khai các hình thức đào tạo đa dạng:

+ Đào tạo nội bộ: định hướng, kỹ năng, chuyên môn, quản lý

+ Đào tạo thuê ngoài: khi cần chuyên gia hoặc chứng chỉ đặc thù

+ Đào tạo tại chỗ (on-the-job) và kèm cặp (coaching/mentoring)

- Thiết lập, chuẩn hóa quy trình tổ chức đào tạo: khảo sát – đăng ký – triển khai – đánh giá – lưu trữ kết quả.