Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO
- Bắc Ninh: Xã Lạc Vệ, Tiên Du
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, điều phối, sử dụng lao động, nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
Báo cáo tình hình sản xuất trong ca định kỳ ngày, tuần, tháng, quý, năm.
Thực hiện đúng quy trình công nghệ sản xuất, nội quy ATLĐ, kỷ luật lao động, VSTP, PCCC.
Đào tạo tay nghề công nhân mới.
Thiết lập và kiểm soát quy trình Sx tại xưởng
Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra CN chấp hành tốt nội quy Công ty.
Kiểm soát quy trình vận hành thiết bị sản xuất .
Đánh giá, đề bạt , xử lý kỷ luật đối với tổ trưởng và công nhân..
Phân công và thiết lập bảng mô tả công việc cho TT và công nhân
Phối hợp với phòng QLCL đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với sản phẩm không phù hợp của xưởng.
Quản lý, điều phối, sử dụng lao động, nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
Báo cáo tình hình sản xuất trong ca định kỳ ngày, tuần, tháng, quý, năm.
Thực hiện đúng quy trình công nghệ sản xuất, nội quy ATLĐ, kỷ luật lao động, VSTP, PCCC.
Đào tạo tay nghề công nhân mới.
Thiết lập và kiểm soát quy trình Sx tại xưởng
Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra CN chấp hành tốt nội quy Công ty.
Kiểm soát quy trình vận hành thiết bị sản xuất .
Đánh giá, đề bạt , xử lý kỷ luật đối với tổ trưởng và công nhân..
Phân công và thiết lập bảng mô tả công việc cho TT và công nhân
Phối hợp với phòng QLCL đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với sản phẩm không phù hợp của xưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên
Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương. Có kinh nghiệm quản lý con người.
Tư duy tốt
có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh
Được đóng đẩy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của LLĐ
Thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13
Xét tăng lương định kỳ hàng năm, xét tăng lương theo hiệu quả công việc.
Chế độ công đoàn, Team building, du lịch, nghỉ mát,...
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI