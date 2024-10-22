Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Xã Lạc Vệ, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều phối, sử dụng lao động, nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất. Báo cáo tình hình sản xuất trong ca định kỳ ngày, tuần, tháng, quý, năm. Thực hiện đúng quy trình công nghệ sản xuất, nội quy ATLĐ, kỷ luật lao động, VSTP, PCCC. Đào tạo tay nghề công nhân mới. Thiết lập và kiểm soát quy trình Sx tại xưởng Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra CN chấp hành tốt nội quy Công ty. Kiểm soát quy trình vận hành thiết bị sản xuất . Đánh giá, đề bạt , xử lý kỷ luật đối với tổ trưởng và công nhân.. Phân công và thiết lập bảng mô tả công việc cho TT và công nhân Phối hợp với phòng QLCL đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với sản phẩm không phù hợp của xưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương. Có kinh nghiệm quản lý con người. Tư duy tốt có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh Được đóng đẩy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của LLĐ Thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13 Xét tăng lương định kỳ hàng năm, xét tăng lương theo hiệu quả công việc. Chế độ công đoàn, Team building, du lịch, nghỉ mát,... Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO

