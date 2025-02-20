Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,000 - 1,700 USD

Mức lương 1,000 - 1,700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô CN 08 - 1, Khu công nghiệp Yên Phong II - C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 1,000 - 1,700 USD

- Quản lý điều phối sử dụng lao động, nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất

- Báo cáo tình trạng sản xuất trong ca định kì ngày, tuần, tháng, năm

- Thiết lập và giám sát quy trình sản xuất tại xưởng sản xuất

-Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhân lực xưởng

- Giám sát hoạt động sản xuất và kịp thời giải quyết vấn đề sản xuất

- Triển khai kế hoạch sản xuất đạt kế hoạch kinh doanh và đạt mục tiêu về năng suất, chất lượng, chi phí đáp ứng yêu cầu RBA, EHS

- Thúc đẩy cải tiến liên tục trong hoạt động sản xuất để đạt được kết quả xuất sắc trong hoạt động sản xuất

- Xây dưng, đào tạo đội ngũ nhân viên chất lượng

Với Mức Lương 1,000 - 1,700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kĩ thuật

- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm liên quan trong linh vực sản xuất, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kinh nghiệm hoạch định và quản lý sản xuất

- Ưu tiên có khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin