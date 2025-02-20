Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,000 - 1,700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
- Bắc Ninh: Lô CN 08
- 1, Khu công nghiệp Yên Phong II
- C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất
- Quản lý điều phối sử dụng lao động, nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất
- Báo cáo tình trạng sản xuất trong ca định kì ngày, tuần, tháng, năm
- Thiết lập và giám sát quy trình sản xuất tại xưởng sản xuất
-Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhân lực xưởng
- Giám sát hoạt động sản xuất và kịp thời giải quyết vấn đề sản xuất
- Triển khai kế hoạch sản xuất đạt kế hoạch kinh doanh và đạt mục tiêu về năng suất, chất lượng, chi phí đáp ứng yêu cầu RBA, EHS
- Thúc đẩy cải tiến liên tục trong hoạt động sản xuất để đạt được kết quả xuất sắc trong hoạt động sản xuất
- Xây dưng, đào tạo đội ngũ nhân viên chất lượng
Yêu Cầu Công Việc
- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm liên quan trong linh vực sản xuất, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kinh nghiệm hoạch định và quản lý sản xuất
- Ưu tiên có khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì
