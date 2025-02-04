Tuyển Trưởng phòng sản xuất AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Job description:

1. Be responsible for overall management in production department

Chịu trách nhiệm quản lý chung trong bộ phận sản xuất

2. Oversee daily assembly production operations, review and solve production issues in timely & effective manner

Giám sát hoạt động sản xuất lắp ráp hàng ngày, xem xét và giải quyết các vấn đề sản xuất kịp thời và hiệu quả

3. Implement business production plan and ensure to meet goals of production yield, quality, cost and safety, make

sure to meet RBA & EHS requirements by complying with RBA and EHS standards

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo đạt được các mục tiêu về năng suất, chất lượng, chi phí và an

toàn sản xuất, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của RBA & EHS bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn RBA và EHS

4. Drive continuous improvement and operational excellence in production by leading a team to implement lean

production philosophy & tools to improve production efficiency and achieve operation excellence

Thúc đẩy cải tiến liên tục và sự xuất sắc trong hoạt động sản xuất bằng cách lãnh đạo một nhóm thực hiện triết lý