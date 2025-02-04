Tuyển Trưởng phòng sản xuất AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD.
- Bắc Ninh: Khu Công nghiệp Yên Phong Mở Rộng, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Job description:
1. Be responsible for overall management in production department
Chịu trách nhiệm quản lý chung trong bộ phận sản xuất
2. Oversee daily assembly production operations, review and solve production issues in timely & effective manner
Giám sát hoạt động sản xuất lắp ráp hàng ngày, xem xét và giải quyết các vấn đề sản xuất kịp thời và hiệu quả
3. Implement business production plan and ensure to meet goals of production yield, quality, cost and safety, make
sure to meet RBA & EHS requirements by complying with RBA and EHS standards
Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo đạt được các mục tiêu về năng suất, chất lượng, chi phí và an
toàn sản xuất, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của RBA & EHS bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn RBA và EHS
4. Drive continuous improvement and operational excellence in production by leading a team to implement lean
production philosophy & tools to improve production efficiency and achieve operation excellence
Thúc đẩy cải tiến liên tục và sự xuất sắc trong hoạt động sản xuất bằng cách lãnh đạo một nhóm thực hiện triết lý
