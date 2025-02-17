Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Mức lương
35 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

• Lên kế hoạch, quản lý, điều phối các hoạt động chung của Phòng Kỹ thuật Sản phẩm; phối hợp cùng các Phòng/ Xưởng để xử lý công việc;
• Tổ chức nhân sự Phòng Kỹ thuật Sản phẩm để đảm bảo hiệu quả của các công việc chính của Phòng: Tính giá cho sản phẩm mới; thiết kế, lập trình CNC, nghiên cứu – phát triển sản phẩm mới và xây dựng quy trình sản xuất cho các sản phẩm;
• Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ công việc của Phòng Kỹ thuật Sản phẩm phụ trách; đào tạo và phát triển nhân viên;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan;
• Có kiến thức về thiết kế & lập trình CNC; hiểu biết về IATF & kinh nghiệm về ngành ô tô là một lợi thế;
• Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc; có kỹ năng/ kinh nghiệm tổ chức, quản lý nhân sự, làm việc nhóm kỹ thuật.
*** Quyền lợi:
- Mức lương khởi điểm sau khi tiếp nhận chính thức từ khoảng 35,000,000 đến 45,000,000 đồng (Có thể thỏa thuận với trường hợp ứng viên vượt trội về năng lực/kinh nghiệm);

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: KCN Yên Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

