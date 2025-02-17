Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

• Lên kế hoạch, quản lý, điều phối các hoạt động chung của Phòng Kỹ thuật Sản phẩm; phối hợp cùng các Phòng/ Xưởng để xử lý công việc;

• Tổ chức nhân sự Phòng Kỹ thuật Sản phẩm để đảm bảo hiệu quả của các công việc chính của Phòng: Tính giá cho sản phẩm mới; thiết kế, lập trình CNC, nghiên cứu – phát triển sản phẩm mới và xây dựng quy trình sản xuất cho các sản phẩm;

• Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ công việc của Phòng Kỹ thuật Sản phẩm phụ trách; đào tạo và phát triển nhân viên;

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan;

• Có kiến thức về thiết kế & lập trình CNC; hiểu biết về IATF & kinh nghiệm về ngành ô tô là một lợi thế;

• Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc; có kỹ năng/ kinh nghiệm tổ chức, quản lý nhân sự, làm việc nhóm kỹ thuật.

*** Quyền lợi:

- Mức lương khởi điểm sau khi tiếp nhận chính thức từ khoảng 35,000,000 đến 45,000,000 đồng (Có thể thỏa thuận với trường hợp ứng viên vượt trội về năng lực/kinh nghiệm);

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

