Tuyển Tư vấn du học IDC VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

IDC VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại IDC VIETNAM

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

• Gặp gỡ và tư vấn tìm trường chia sẻ dịnh hướng du học các nước Mỹ, Canada, Úc và các nước khác cho Phụ huynh học sinh.
• Tư vấn và lên kế hoạch cho khách hàng hiểu rõ quy trình với các chương trình định cư Mỹ, Canada, và Châu Âu.
• Tư vấn lộ trình du học – định cư cho khách hàng mong muốn phát triển kiến thức, sự nghiệp và an cư ở nước ngoài.
• Chăm sóc khách hàng trên kênh truyền thông và trực tiếp.
• Hỗ trợ các phòng ban khác như phòng hồ sơ, MKT truyền thông để hoàn thành công việc.
• Phân tích dữ liệu khách hàng, mở rộng các network với các đối tác đại lý.
• Các công việc liên quan đến sự kiện và truyền thông trong ngành giáo dục.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ưu tiên có kinh nghiệm du học và định cư ít nhất 2 năm, hoặc các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, MKT, bảo hiểm , phát triển sản phẩm , thị trường.
2. Có khả năng làm việc độc lập , chịu áp lực công việc cao và làm việc nhóm hiệu quả.
3. Sẵn sàng đi công tác , tổ chức sự kiện, hội thảo tại các VPĐD của công ty.
4. Yêu thích làm việc trong môi trường giáo dục.

Tại IDC VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IDC VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 222 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

