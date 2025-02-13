Tuyển Tư vấn du học IDC VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Mức lương 1,000 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

• Gặp gỡ và tư vấn tìm trường chia sẻ dịnh hướng du học các nước Mỹ, Canada, Úc và các nước khác cho Phụ huynh học sinh.

• Tư vấn và lên kế hoạch cho khách hàng hiểu rõ quy trình với các chương trình định cư Mỹ, Canada, và Châu Âu.

• Tư vấn lộ trình du học – định cư cho khách hàng mong muốn phát triển kiến thức, sự nghiệp và an cư ở nước ngoài.

• Chăm sóc khách hàng trên kênh truyền thông và trực tiếp.

• Hỗ trợ các phòng ban khác như phòng hồ sơ, MKT truyền thông để hoàn thành công việc.

• Phân tích dữ liệu khách hàng, mở rộng các network với các đối tác đại lý.

• Các công việc liên quan đến sự kiện và truyền thông trong ngành giáo dục.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ưu tiên có kinh nghiệm du học và định cư ít nhất 2 năm, hoặc các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, MKT, bảo hiểm , phát triển sản phẩm , thị trường.

2. Có khả năng làm việc độc lập , chịu áp lực công việc cao và làm việc nhóm hiệu quả.

3. Sẵn sàng đi công tác , tổ chức sự kiện, hội thảo tại các VPĐD của công ty.

4. Yêu thích làm việc trong môi trường giáo dục.

Tại IDC VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

