Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
- Bình Dương: Số 108 Đường GS01, Khu phố Tây B, P.Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (Gần Go Dĩ An), Dĩ An
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 6 - 18 Triệu
Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng
Phân tích nhu cầu của khách hàng để đề xuất giải pháp phù hợp
Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ và thủ tục liên quan
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng mới thông qua các kênh marketing khác nhau
Đạt các chỉ tiêu doanh số và KPI theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng,... từ 6 tháng trở lên
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt, biết lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng
Kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Có khả năng tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
Có tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và cập nhật kiến thức mới
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Đáp ứng được thời gian làm việc 6 ngày/tuần
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6,500,000 + Thưởng doanh số. Thu nhập trung bình 10,000,000 - 15,000,000
Review lương 2 tháng/lần (chính thức)
Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn và bán hàng
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cho những nhân viên xuất sắc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN,...)
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
