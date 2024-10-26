Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 18 Triệu

Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Mức lương
6 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 108 Đường GS01, Khu phố Tây B, P.Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (Gần Go Dĩ An), Dĩ An

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 6 - 18 Triệu

Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng Phân tích nhu cầu của khách hàng để đề xuất giải pháp phù hợp Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ và thủ tục liên quan Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng mới thông qua các kênh marketing khác nhau Đạt các chỉ tiêu doanh số và KPI theo yêu cầu của công ty
Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng
Phân tích nhu cầu của khách hàng để đề xuất giải pháp phù hợp
Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ và thủ tục liên quan
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng mới thông qua các kênh marketing khác nhau
Đạt các chỉ tiêu doanh số và KPI theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng,... từ 6 tháng trở lên Có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt, biết lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng Kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng hiệu quả Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt Có khả năng tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng Có tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và cập nhật kiến thức mới Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Đáp ứng được thời gian làm việc 6 ngày/tuần
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng,... từ 6 tháng trở lên
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt, biết lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng
Kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Có khả năng tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
Có tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và cập nhật kiến thức mới
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Đáp ứng được thời gian làm việc 6 ngày/tuần

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6,500,000 + Thưởng doanh số. Thu nhập trung bình 10,000,000 - 15,000,000 Review lương 2 tháng/lần (chính thức) Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn và bán hàng Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cho những nhân viên xuất sắc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN,...) Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác
Lương cứng 6,500,000 + Thưởng doanh số. Thu nhập trung bình 10,000,000 - 15,000,000
Review lương 2 tháng/lần (chính thức)
Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn và bán hàng
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cho những nhân viên xuất sắc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN,...)
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

