Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 26, đường số 9, Khu Phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An TP.HCM, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Công ty Gà Vàng, xây dựng kế hoạch doanh số theo từng nhóm sản phẩm (gà sơ chế, cơm lam, nước sốt…), triển khai và giám sát đội sales nhằm đạt mục tiêu doanh thu đã giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 26 đến 38 tuổi

Tốt nghiệp ĐH, CĐ quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh (ưu tiên lĩnh vực F&B / thực phẩm / phân phối B2B

Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo năng lực từ 18 đến 20tr + KPI

- Được tham gia BHXH , BHYT, BHTN theo quy định

- Được thưởng lương tháng 13

- Được đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin