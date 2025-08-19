Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 26, đường số 9, Khu Phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An TP.HCM, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Công ty Gà Vàng, xây dựng kế hoạch doanh số theo từng nhóm sản phẩm (gà sơ chế, cơm lam, nước sốt…), triển khai và giám sát đội sales nhằm đạt mục tiêu doanh thu đã giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 26 đến 38 tuổi
Tốt nghiệp ĐH, CĐ quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh (ưu tiên lĩnh vực F&B / thực phẩm / phân phối B2B

Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo năng lực từ 18 đến 20tr + KPI
- Được tham gia BHXH , BHYT, BHTN theo quy định
- Được thưởng lương tháng 13
- Được đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 668/9/24 Quốc lộ 13, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

