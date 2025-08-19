Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
6 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 18 Triệu

Tiếp nhận hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp từ quản lý – luôn có người đồng hành, không lo “bị bỏ rơi”.
Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về dịch vụ thiết kế website.
Duy trì, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
Gợi ý, tư vấn giải pháp nâng cấp – tối ưu website để khách hàng đạt hiệu quả.
Tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần bạn ham học hỏi, giao tiếp tốt.
Tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng học và làm.
Biết lắng nghe, yêu thích việc hỗ trợ khách hàng.
Có định hướng phát triển trong ngành dịch vụ số là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Hoa hồng cao + Thưởng nóng + Thưởng quý + Thưởng năm (6 – 18 triệu/tháng tùy năng lực).
Cơ hội lên nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cơ hội thăng tiến thành chuyên viên tư vấn, phó phòng, trưởng phòng
Được đào tạo bài bản từ kỹ năng mềm đến kiến thức chuyên môn.
Môi trường trẻ trung – thân thiện – teamwork mạnh.
Du lịch 2 lần/năm, nhiều hoạt động nội bộ vui nhộn, vừa học vừa chơi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

