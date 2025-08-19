Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 18 Triệu
Tiếp nhận hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp từ quản lý – luôn có người đồng hành, không lo “bị bỏ rơi”.
Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về dịch vụ thiết kế website.
Duy trì, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
Gợi ý, tư vấn giải pháp nâng cấp – tối ưu website để khách hàng đạt hiệu quả.
Tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng học và làm.
Biết lắng nghe, yêu thích việc hỗ trợ khách hàng.
Có định hướng phát triển trong ngành dịch vụ số là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội lên nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cơ hội thăng tiến thành chuyên viên tư vấn, phó phòng, trưởng phòng
Được đào tạo bài bản từ kỹ năng mềm đến kiến thức chuyên môn.
Môi trường trẻ trung – thân thiện – teamwork mạnh.
Du lịch 2 lần/năm, nhiều hoạt động nội bộ vui nhộn, vừa học vừa chơi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
