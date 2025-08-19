Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Mức lương 6 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp từ quản lý – luôn có người đồng hành, không lo “bị bỏ rơi”.

Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về dịch vụ thiết kế website.

Duy trì, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Gợi ý, tư vấn giải pháp nâng cấp – tối ưu website để khách hàng đạt hiệu quả.

Tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần bạn ham học hỏi, giao tiếp tốt.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng học và làm.

Biết lắng nghe, yêu thích việc hỗ trợ khách hàng.

Có định hướng phát triển trong ngành dịch vụ số là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Hoa hồng cao + Thưởng nóng + Thưởng quý + Thưởng năm (6 – 18 triệu/tháng tùy năng lực).

Cơ hội lên nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cơ hội thăng tiến thành chuyên viên tư vấn, phó phòng, trưởng phòng

Được đào tạo bài bản từ kỹ năng mềm đến kiến thức chuyên môn.

Môi trường trẻ trung – thân thiện – teamwork mạnh.

Du lịch 2 lần/năm, nhiều hoạt động nội bộ vui nhộn, vừa học vừa chơi.

Cách Thức Ứng Tuyển

