Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 48/13 Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thu thập, kiểm tra, đối chiếu và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Tổng hợp số liệu kế toán từ các phân ban kế toán chi tiết.
Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo quản trị nội bộ.
Thực hiện kê khai và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác theo quy định.
Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu – phải trả, tồn kho, tài sản cố định.
Hướng dẫn, hỗ trợ kế toán viên trong xử lý nghiệp vụ.
Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán khoa học, bảo mật.
Tham gia phối hợp làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương.
Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế hiện hành.
Thành thạo phần mềm kế toán, MS Office (Excel, Word…).
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao, khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu suất.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Được đào tạo nội bộ và các khóa học, teambuilding định kỳ.
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48/13 Khu Phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

