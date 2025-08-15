Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Theo dõi, tập hợp chi phí đầu tư xây dựng theo từng hạng mục, công trình.

• Kiểm tra hồ sơ quyết toán, biên bản nghiệm thu, khối lượng hoàn thành.

• Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư dở dang liên quan đến XDCB.

• Làm việc, đối chiếu công nợ và thanh toán với các nhà thầu; lưu trữ hợp đồng và chứng từ.

• Theo dõi tiến độ và giá trị thanh toán theo hợp đồng xây dựng, đảm bảo đúng hạn và đúng khối lượng.

• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để kiểm soát và xác nhận chi phí phát sinh.

• Thực hiện quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.

• Thực hiện các cac việc thanh toán và hạch toán doanh thu khi phát sinh

• Kiểm tra chứng từ thanh toán, lập phiếu chi/lệnh chi, thực hiện thanh toán cho NCC/nhân viên đúng hạn.

• Quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán.

• Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ.

• Lưu trữ hồ sơ thanh toán và hỗ trợ kiểm toán khi cần.

• Hạch toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.

• Xuất hóa đơn, theo dõi tiến độ ghi nhận doanh thu, đối chiếu công nợ phải thu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí kế toán

Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại ngân hàng, công ty tài chính hoặc bảo hiểm.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến tài chính – kế toán, thuế.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và tư duy logic tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ : 13 triệu- 15 triệu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và làm việc lâu dài, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

