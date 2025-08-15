Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Theo dõi, tập hợp chi phí đầu tư xây dựng theo từng hạng mục, công trình.
• Kiểm tra hồ sơ quyết toán, biên bản nghiệm thu, khối lượng hoàn thành.
• Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư dở dang liên quan đến XDCB.
• Làm việc, đối chiếu công nợ và thanh toán với các nhà thầu; lưu trữ hợp đồng và chứng từ.
• Theo dõi tiến độ và giá trị thanh toán theo hợp đồng xây dựng, đảm bảo đúng hạn và đúng khối lượng.
• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để kiểm soát và xác nhận chi phí phát sinh.
• Thực hiện quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.
• Thực hiện các cac việc thanh toán và hạch toán doanh thu khi phát sinh
• Kiểm tra chứng từ thanh toán, lập phiếu chi/lệnh chi, thực hiện thanh toán cho NCC/nhân viên đúng hạn.
• Quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán.
• Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
• Lưu trữ hồ sơ thanh toán và hỗ trợ kiểm toán khi cần.
• Hạch toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.
• Xuất hóa đơn, theo dõi tiến độ ghi nhận doanh thu, đối chiếu công nợ phải thu.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí kế toán
Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại ngân hàng, công ty tài chính hoặc bảo hiểm.
Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến tài chính – kế toán, thuế.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và tư duy logic tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ : 13 triệu- 15 triệu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và làm việc lâu dài, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

