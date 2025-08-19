Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 3Q Đường N6, KĐT The Seasons, Kp Đông Nhì, P Lái Thiêu Bình Dương, Thuận An, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing tổng thể cho công ty, bao gồm:

Xây dựng và quản lý ngân sách Marketing.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu.

Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing online và offline hiệu quả.

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty (website, mạng xã hội, email marketing,...)

Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing, đưa ra báo cáo và đề xuất cải thiện.

Quản lý và đào tạo đội ngũ Marketing, đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ phận.

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức chuyên sâu về Digital Marketing, các kênh truyền thông online và offline.

Nắm vững các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán / Kiểm toán.

Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội phát triển bản thân.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: du lịch, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam

