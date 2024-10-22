Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp công ty cổ phần tập đoàn FEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Tại công ty cổ phần tập đoàn FEC
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 63 Bàu Năng 2, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
- Tư vấn, lập Báo cáo ĐTM; Giấy phép môi trường; đăng ký môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; khai thác nước dưới đất; khai thác nước mặt;
- Lập hồ sơ an toàn vệ sinh lao động...
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công...
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành Môi trường, Hoá học, sinh học hoặc ngành gần ...
- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm: Autocad, Mapinfo,...
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình tốt, tự tin, khéo léo trong xử lý và giải quyết công việc
Tại công ty cổ phần tập đoàn FEC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : 9-14t
- Được hướng dẫn, đào tạo bài bản về công việc;
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty, hỗ trợ chỗ ở cho CBNV ở xa;
- Thử việc 1 tháng ( đóng BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc);
- Thưởng các dịp lễ: 30/4 -1/5, 1/6, 2/9, tết trung thu, tết dương lịch, lương tháng 13 - 14 -15 -16, sinh nhật, du lịch,..
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, trẻ trung và nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần tập đoàn FEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
