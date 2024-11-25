Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ
- Hà Nội: số nhà 17 TT Cục CSKT, Ngõ 34 phố Nghĩa Đô, phường Xuân La, quận Tây Hồ, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Mô tả công việc
• Huấn luyện cho nhóm về quy trình nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng
• Tuyển dụng nhân viên kế thừa của đội ngũ
• Theo dõi chỉ tiêu và giám sát các đại lý bán hàng để đáp ứng KPI hàng ngày
• Đào tạo, huấn luyện và phát triển nhóm đạt được KPI đề ra
• Tổ chức thực hiện việc tổng hợp, báo cáo về kết quả hoạt động và các công tác hỗ trợ trong hoạt động bán hàng
• Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn các quy định của công ty về sản phẩm, dịch vụ, văn bản liên quan trong hoạt động bán hàng cho nhóm kinh doanh
• Quản lý, phát triển và hỗ trợ đội ngũ nhân viên telesales và triển khai các hoạt động hàng ngày
• Các công việc khác được giao theo yêu cầu của giám đốc
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức tốt về internet và các xu hướng Online
• Có ít nhất 01 năm lead team sale trong ngành mĩ phẩm, thực phẩm chức năng, làm đẹp, thời trang.
• Quản lý, đào tạo đội nhóm đạt mục tiêu kinh doanh
• Nhiệt huyết, máu lửa truyền tải năng lượng cho team
Tại CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ
